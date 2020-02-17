Ezine'de "Tarım, Hayvancılık ve Gıda İhtisas OSB" zirvesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ezine'de 'Tarım, Hayvancılık ve Gıda İhtisas OSB' zirvesi - Son Dakika Ekonomi

Ezine'de "Tarım, Hayvancılık ve Gıda İhtisas OSB" zirvesi

7 saat önce

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Tarım Orman İl Müdürlüğü ortaklığı ile "Tarım, Hayvancık ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" başlıklı bir bilgilendirme zirvesi düzenlendi.

Ezine'de

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Tarım Orman İl Müdürlüğü ortaklığı ile "Tarım, Hayvancık ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" başlıklı bir bilgilendirme zirvesi düzenlendi.


Ezine'de gerçekleştirilen toplantıya; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Aslan Uzan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, sivil toplum temsilcileri ve kurum il müdürleri katıldı.


Çanakkale Tarım İl Müdürü Erdem Karadağ ve Ezine Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hacı Aslan Uzan'ın sunumları ve soru-cevap bölümünün ardından heyet, OSB'deki çalışmaları yerinde incelemek üzere şantiye alanına geçti. Burada Ezine Gıda İhtisas OSB Bölge Müdürü Alper Altınok'un çalışmalar ve gelinen son durum hakkında geniş bilgi sunumunun ardından toplantı sona erdi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ezine, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge soruna yanıt: Çalışmalar devam ediyor
Son dakika: AB'den Libya kararı: Silah ambargosunu uygulamak için operasyon başlatılacak ABD mahkemesinden Bayer ve BASF'e 265 milyon dolarlık ceza Müze Kart 1 Mart'tan itibaren 60 TL

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:51:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ezine'de "Tarım, Hayvancılık ve Gıda İhtisas OSB" zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]