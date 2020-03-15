F.Bahçe'de kabus sezon! Son 17 yılda... - Son Dakika
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F.Bahçe'de kabus sezon! Son 17 yılda...

6 saat önce

Bu sezon ligde son galibiyetini 25 Ocak'ta Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 yenerek alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 7 lig maçında 4 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.

F.Bahçe'de kabus sezon! Son 17 yılda..., System.String[]

Bu sezon ligde son galibiyetini 25 Ocak'ta Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 yenerek alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 7 lig maçında 4 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.


Son olarak İttifak Holding Konyaspor'a yenilerek, galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Fenerbahçe, 2003 yılından bu yana ilk kez böyle bir seriyle karşı karşıya kaldı.


2002-2003'te 9 maçlık kötü seri


Fenerbahçe, 2002-2003 sezonunda 9 maçlık kazanamama serisine imza atmıştı.


Sarı-lacivertliler, 23 ila 30. haftalarda 8 maç üst üste galip gelemezken, bu süre içinde bir de erteleme maçını kazanamadı ve tarihinin en uzun kazanamama serisini yaşadı.


Kötü rekora 2 maç kaldı


Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç daha kazanamazsa tarihinin en kötü rekorunu egale etmiş olacak.


2002-2003 sezonunda 9 maç üst üste kazanamayarak bu alandaki en kötü istatistiğine sahip olan sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa'yı da yenemezse bu rekorunu egale edecek.


Söz konusu 2002-2003 sezonundaki maçlar şöyle:


Sezon Tarih Maç Sonuç


2002-2003 08.03.2003 Galatasaray-Fenerbahçe 2-0


15.03.2003 Elazığspor-Fenerbahçe 3-3


22.03.2003 Fenerbahçe- Altay 0-1


06.04.2003 Adanaspor-Fenerbahçe 3-1


13.04.2003 Fenerbahçe- Gençlerbirliği 3-3


Erteleme maçı 16.04.2003 Denizlispor-Fenerbahçe 1-1


20.04.2003 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-0


26.04.2003 Fenerbahçe- Samsunspor 1-1


03.05.2003 Bursaspor-Fenerbahçe 2-1


Geçen sezondan bile kötü


Fenerbahçe, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği geçen sezon bile bu kadar uzun süre galibiyete hasret kalmamıştı.


Geçen sezon ligi 46 puanla 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, en fazla üst üste 6 maç galip gelememişti.


11 Şubat'tan bu yana galibiyeti yok


Fenerbahçe, resmi maçlarda 11 Şubat'tan bu yana taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.


Son galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 11 Şubat'ta TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor karşısında 1-0'la alan sarı-lacivertliler, daha sonra 6 resmi maç yaptı.


Biri kupa, 5'i lig maçında çıkan Fenerbahçe, bu sürede 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.


Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:47 
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