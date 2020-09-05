Fabrika işçisi tasarladığı yürüteçlerle felçli hayvanları "ayak"landırıyor - Son Dakika

Kocaeli'de bir fabrikada çalışan Abdulmenaf Çelik (35), felçli ya da yürüyemeyen kedi ve köpekler için yürüteçler tasarlayarak onları adeta hayata bağlıyor.

Dilovası ilçesinde yaşayan hidrolik hortum ustası Abdulmenaf Çelik, kentteki bir fabrikada mesleğini sürdürerek geçimini sağlıyor.

Mesleğe 2003'te başlayan Çelik, el hünerini sadece fabrikadaki kaynak ve torna işleri için değil, çeşitli nedenlerle yürüyemeyen hayvanları hayata bağlamak için de kullanıyor.

Felçli ya da yürüyemeyen kedi ve köpekler için çeşitli malzemeler kullanarak yürüteçler yapan Çelik, yaklaşık 2 yıldır 38 engelli hayvanı "ayağa kaldırmayı" başardı.

"Bir hayvanın yürüdüğünü gördüğünüzde bütün yorgunluğu unutuyorsunuz"

Abdulmenaf Çelik, AA muhabirine, hayvanlara yardım eden bir derneğe üye olduğunu, buradaki arkadaşlarının isteği üzerine yürüteçler yapmaya başladığını anlattı.

Önce su borularından yürüteçler yaptığını belirten Çelik, şehir dışından istenen yürüteçlerin ölçülerinde sıkıntı olduğu için daha sonra ayarlanabilir yürüteçler yapmaya başladığını söyledi.

Çelik, hayvanseverlerin kendisine sosyal medyadan da ulaştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Birkaç denemeden sonra bu işin olduğunu gördük ve insanların çok fazla ücret ödemeden alabilecekleri yürüteçler ortaya çıktı. Zaman geçtikçe gelişen bir şey bu. Türkiye'de sadece ben yapmıyorum tabi. Başka yapan insanlar da var. Bu yürüteçler yurt dışından yüksek fiyatlara geliyor. Biz bunları 100 ila 200 liraya mal edebiliyoruz. Biz bunu maliyetine yapmaya çalışıyoruz. Hayvanseverler bunun malzeme maliyetini karşılıyorlar, biz de bu malzemeleri temin ediyoruz, yürüteçleri yapıyoruz ve sahiplerine gönderiyoruz. Hayvanın ağırlığına göre paten tekerleği, pazar arabası tekerleği, bazılarında da hasta yatağı tekerleği kullanıyoruz."

Futbol oynadığı dönemde ayağı kırıldığı için bir süre koltuk değneği kullandığını aktaran Çelik, hayvanların da patileri olmadığı zaman yaşadıkları zorluğu hissettiğini ifade etti.

Çelik, çalıştığı fabrikada mola saatlerinde yürüteçlerle ilgili çalışmalar yaptığını, evdeki boş zamanlarında da yaptığı çalışmayla bir ürünü ortalama 2 günde bitirdiğini kaydetti.

Yürüteçleri engelli hayvanları görmeden ürettiğini belirten Çelik, "Hayvanları görmediğim için ölçülerde bazen sıkıntı olabiliyor. Bunu da bir şekilde çözüyoruz. Genelde hayvanseverler 'abdulmenaf41' instagram hesabımdan bana ulaşıyor. Böyle bir yürütece ihtiyacı olan hayvanları varsa bize ulaşabilirler." diye konuştu.

Çelik, yürüteçleri sosyal medya hesaplarından paylaştığını, bu sayede kendisine ulaşan bir yardımsever sayesinde Niğde'de belden aşağısı felçli bir kız çocuğuna da bir arkadaşıyla akülü yürüteç yaptığını anlattı.

Yaptığı işten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Çelik, "Bir hayvanın yürüdüğünü gördüğünüzde yaşadığınız bütün yorgunluğu unutuyorsunuz. Yürüteçleri yaparken çocuklarımı ve yeğenlerimi de çalışmaya dahil ediyorum. Onların da hayvan sevgisiyle büyümesini istiyorum." dedi.