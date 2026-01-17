Fahiş Aidat Artışlarına Düzenleme

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Fahiş aidat artışlarına karşı kapsamlı bir mevzuat hazırladık. Aidat artışları enflasyonun üzerinde olamayacak" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Bakan Kurum, 'Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında 9 bin 659 konutun kura çekimine katıldı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan tören ile kentteki 9 bin 659 konut için kura çekildi. Bakan Kurum, "Bugün memleketimde, cennet vatanımızın en kadim şehirlerinden biri olan Malatya'mızdayız. Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilimizin tamamında inşa edeceğimiz 500 bin sosyal konut kapsamında Malatya'mızdaki hak sahiplerini belirliyoruz. Hep birlikte 9 bin 659 konutumuzun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Ben sizlerle hasret gidermekten, böylesine anlamlı bir programda sizlerle yeniden buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. ve bizleri bağrına basan her bir Malatyalı kardeşime ahde vefası için yürekten teşekkür ediyorum. Köklü geçmişiyle, binlerce yıllık birikimiyle her daim göğsümüzü kabartan Malatya'mız sadece Anadolu'nun değil; insanlık tarihinin de en önemli duraklarından biridir" dedi.

'YARALARIMIZI BİRLİKTE SARDIK'

Bakan Kurum, "Malatya'nın has evladı, büyük devlet adamı merhum Turgut Özal'ın da dediği gibi Malatya, mukaddes bir şehirdir. Asrın felaketinde bu şehrimiz ve beraberindeki 10 ilimizde ne yazık ki derin bir acıyla sarsıldık. Dünya tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Karanlığın en koyu olduğu o dakikalarda bile ümitsizliğe düşmedik; her gecenin bir sabahı vardır dedik; devletimizle, milletimizle omuz omuza durduk; kardeş olmanın ne demek olduğunu yeniden hatırladık, yaralarımızı birlikte sardık. Depremin ilk saatlerinden şu dakikaya kadar tek bir an dinlenmedik, tek bir an durmadık. ve bu büyük mücadeleyi, Türk milletinin yeniden diriliş hareketine, tarihimizin en büyük inşa seferberliğine dönüştürdük" diye konuştu.

'İNANMAYANLAR OLDU AMA SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'

Asrın felaketi sonrasında saatte 23, günde 550 konut ürettiklerini belirten Bakan Kurum, 20 gün önce Hatay'da gerçekleştirilen teslim törenini hatırlatarak, "20 gün önce, 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'ımızda büyük bir gurur yaşadık. Tam tamına 455 bin 357 yeni yuvamızı kardeşlerimize armağan ettik. Saatte 23, günde 550 konut ürettik. 11 ilde eş zamanlı bu kadar konutu yapmak, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek Türkiye dışındaki hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir. İnanmayanlar oldu, bu iller 20 yılda ayağa kalkmaz diyenler oldu. Ama hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiğimiz sözü tuttuk, 2 milyon vatandaşımızı yıl bitmeden yeni yuvalarına kavuşturduk. Malatya'mızda da 80 bin bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettik" dedi.

'SOSYAL DONATILARA YER VERİLECEK'

TOKİ Başkanlığı eliyle bugüne kadar 1 milyon 753 bin sosyal konut üreterek, 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşın ev sahibi olduğunu belirten Bakan Kurum, "Yetmez dedik ve Yüzyılın Konut Projesi'ni başlattık. 9 bin 659 konutun 8 bin 500'ü merkezde, 150'si Akçadağ'da, 30'u Arapgir'de, 50'si Arguvan'da, 65'i Darende'de, 300'ü Doğanşehir'de, 40'ı Doğanyol'da, 300'ü Hekimhan'da, 75'i Kale'de, 70'i Kuluncak'ta ve 79'u Yazıhan'da inşa edilecek. Proje kapsamında sosyal donatılara da yer verilecek ve mahalle konakları, çocuk oyun alanları, bakım evleri, aile sağlık merkezleri ve spor salonları da inşa edilecek" diye konuştu.

YILDA EN AZ 1 KEZ DENETİM

Vatandaşlardan gelen fahiş aidat fiyatlarına yönelik de yasal düzenleme getirileceğini belirten Kurum, "Fahiş aidat artışlarına karşı kapsamlı bir mevzuat hazırladık. Aidat artışları enflasyonun üzerinde olamayacak. Site yönetim şirketleri bakanlığımız tarafından belgelendirilecek ve yılda en az bir kez denetlenecek" dedi. Bakanı Kurum, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte yapılan duanın ardından kura çekimini gerçekleştirdi.

Haber: Recep BAĞDAT/MALATYA,