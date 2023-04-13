Faik Öztrak'tan Erkan Baş İçin "Tito Artığı" Diyen BBP Genel Başkanı Destici'ye: "Muhacirlerimize Hakaret Eden Cumhur İttifakı Mensubu Kim Olduğunu... - Son Dakika
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Faik Öztrak'tan Erkan Baş İçin "Tito Artığı" Diyen BBP Genel Başkanı Destici'ye: "Muhacirlerimize Hakaret Eden Cumhur İttifakı Mensubu Kim Olduğunu...

13.04.2023 12:19
Faik Öztrak'tan Erkan Baş İçin "Tito Artığı" Diyen BBP Genel Başkanı Destici'ye: "Muhacirlerimize Hakaret Eden Cumhur İttifakı Mensubu Kim Olduğunu...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş için “Adam Tito artığı. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun; gönderiliyorsun Türkiye’ye” diyen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’ye, “Muhacirlerimize hakaret eden Cumhur İttifakı mensubu kim olduğunu sanıyor da isimlerini, dillerini, dinlerini korumak için mücadele verenleri ötekileştirmeye, hakaret etmeye kalkıyor? Haddinizi bilin!” yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş için "Adam Tito artığı. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun; gönderiliyorsun Türkiye'ye" diyen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, "Muhacirlerimize hakaret eden Cumhur İttifakı mensubu kim olduğunu sanıyor da isimlerini, dillerini, dinlerini korumak için mücadele verenleri ötekileştirmeye, hakaret etmeye kalkıyor? Haddinizi bilin!" yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katıldığı bir canlı yayın programında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a ilişkin söylemiş olduğu, "Adam Tito artığı. Jusovic gerçek soyadı. Sen şimdi Türk milletinin karşısına Jusovic olarak çıkabiliyor musun?" sözlerine ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Öztrak'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Atamızın 'Düşmanla sonuna kadar dövüşen çekilmek nedir bilmeyenler' dediği muhacirlerimize hakaret eden Cumhur İttifakı mensubu Kim olduğunu sanıyor da isimlerini, dillerini, dinlerini korumak için mücadele verenleri ötekileştirmeye, hakaret etmeye kalkıyor? Haddinizi bilin!"

NE OLMUŞTU?

Destici bir televizyon kanalında katıldığı bir canlı yayın programında Baş hakkında şu sözleri söylemişti:

"Adam Tito artığı. Yani biliyorsunuz Yugoslavya'da bir Tito rejimi vardı. Sovyet rejimi benzeri bir komünist rejim vardı. Buradan geçiyorsun Almanya'ya. Hep sol örgütlerin içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun; gönderiliyorsun Türkiye'ye. Senin gerçek soyadın ne? Jusovic. Burada neyi kullanıyorsun? Baş'ı kullanıyorsun. TİP'in başkanından bahsediyorum. Jusovic gerçek soyadı. Sen şimdi Türk milletinin karşısına Jusovic diye çıkabiliyor musun? Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum."

"HAKARET EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ MİLYONLARCA YUGOSLAVYA GÖÇMENİDİR. AJAN DİYE İTHAM EDİLEN ALMANYA'DA DOĞMUŞ MİLYONLARCA İŞÇİ ÇOCUĞUDUR"

Destici'nin bu sözlerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş da sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla yanıt vermişti:

"Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!

'Gizleniyor' dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir."

Kaynak: ANKA
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Faik Öztrak'tan Erkan Baş İçin 'Tito Artığı' Diyen BBP Genel Başkanı Destici'ye: 'Muhacirlerimize Hakaret Eden Cumhur İttifakı Mensubu Kim Olduğunu... Faik Öztrak'tan Erkan Baş İçin 'Tito Artığı' Diyen BBP Genel Başkanı Destici'ye: 'Muhacirlerimize Hakaret Eden Cumhur İttifakı Mensubu Kim Olduğunu... Destici ile Baş arasındaki polemiğe Fatih Portakal da katıldı: Hepimize zarar getirecek ırkçı bir kafa Destici ile Baş arasındaki polemiğe Fatih Portakal da katıldı: Hepimize zarar getirecek ırkçı bir kafa

Büyük Birlik Partisi, Erkan Baş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faik Öztrak'tan Erkan Baş İçin 'Tito Artığı' Diyen BBP Genel Başkanı Destici'ye: 'Muhacirlerimize Hakaret Eden Cumhur İttifakı Mensubu Kim Olduğunu... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Faik Öztrak'tan Erkan Baş İçin "Tito Artığı" Diyen BBP Genel Başkanı Destici'ye: "Muhacirlerimize Hakaret Eden Cumhur İttifakı Mensubu Kim Olduğunu... - Son Dakika
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