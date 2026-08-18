Faizsiz finansman ürünleri 2026’da neden hızla büyüdü? - Son Dakika
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Faizsiz finansman ürünleri 2026’da neden hızla büyüdü?

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Faizsiz finansman ürünlerine ilgi yalnızca maliyet arayışından kaynaklanmıyor; öngörülebilir ödeme planı ve farklı edinim modelleri de talebi büyütüyor. Talep artışı tek başına her ürünün herkes için uygun olduğu anlamına gelmez; teslim zamanı ve sözleşmeden çıkış koşulları da hesaba katılmalıdır. Bu yazı, karar için kullanılacak ölçütleri ve hesaplama sırasını somut bir örnek üzerinden açıklıyor.

Değerlendirmeye başlamadan önce tutar ve vadeyi sabitlemek gerekir. Aynı varsayımlarla toplam ödeme, taksit ve ilgili maliyet kalemlerini görmek için Hesap.com sayfasındaki yaklaşım kullanılabilir. Ekrandaki sonuç bir teklif değil; seçenekleri aynı zeminde incelemek ve hangi soruların sorulacağını belirlemek için başlangıç noktasıdır.

Faizsiz finansman ürünleri 2026’da neden hızla büyüdü: temel değerlendirme

Büyümeyi okurken banka kampanyalarıyla tasarruf finansmanı sözleşmelerini aynı sepete koymamak gerekir. Kullanıcı önce ürün türünü, ardından bütün maliyetleri ayırmalıdır. Faizsiz ürün ifadesi piyasada tek bir sözleşme türünü anlatmaz. Sıfır faizli banka kampanyası, katılım finansmanı ürünü ve BDDK düzenlemesine tabi tasarruf finansmanı farklı hukuki ve mali yapılardır. Bu nedenle ilk kontrol, paranın kim tarafından hangi sözleşmeyle sağlandığıdır. Sonraki adımda peşinat, kâr payı, organizasyon ücreti, sigorta ve teslim süresi ayrı satırlarda gösterilmelidir. Aynı aylık ödeme, bu değişkenler farklıysa aynı maliyet anlamına gelmez.

Bu başlıkta belirleyici olan nokta

Büyümenin üç belirgin nedeni var: kredi dışı edinim modellerine duyulan ilgi, dijital kanallarda maliyet hesabının kolaylaşması ve tasarruf finansmanı alanının düzenlenmiş bir çerçeveye kavuşması. Buna dönemsel banka kampanyaları da ekleniyor. Ancak hacim artışı ürünleri birbirine eşitlemiyor; tüketici talebindeki büyüme, sözleşme ve toplam maliyet kontrolünü daha da önemli hâle getiriyor.

Hesaplama örneği nasıl okunmalı?

Kalem Örnek değer Kontrol

Finansman tutarı 600.000 TL Sözleşmedeki tutar

Peşinat 0 TL Ödeme tarihi

Organizasyon/diğer ücret 42.000 TL İade koşulu

Vade 24 ay Teslim dönemiyle birlikte

Bu tablo yalnızca yöntemi gösterir. Toplam nakit çıkışı, bütün taksit ve ücretlerin tarihleriyle birlikte hesaplanmalı; örnek değerler piyasa teklifi sayılmamalıdır. Tablodaki her satırın kaynağı teklif formu veya sözleşme olmalı; sözlü bilgi ayrı not edilse bile hesapta doğrulanmış veri yerine kullanılmamalıdır.

Karar öncesi kısa kontrol listesi

• Ürünün banka kredisi mi, katılım finansmanı mı, tasarruf finansmanı mı olduğunu yazılı olarak netleştirin. Bu madde, bu içerikteki senaryonun en hassas noktasıdır.

• Peşinatı, tüm ücretleri ve toplam ödemeyi aynı tabloda gösterin.

• Teslim tarihi bulunan modellerde bu tarihi taksit planından ayrı kontrol edin.

• Kampanya oranının tutar, vade ve müşteri koşullarını okuyun.

• Cayma ve fesih hükümlerini ödeme yapmadan önce inceleyin.

• Aylık taksitin gelirde beklenmedik düşüş yaşandığında da taşınabilir olmasına dikkat edin.

Mevzuat ve sözleşme tarafı

Tasarruf finansmanı söz konusuysa şirketin BDDK faaliyet izni kontrol edilmelidir. Sözleşmede finansman konusu, tasarruf dönemi, tahsisat veya teslim şartı, organizasyon ücreti ve ayrılma hükümleri açıkça bulunmalıdır. Banka kampanyalarında ise koşulların yalnızca yeni müşteri, belirli kanal, sigorta veya kısa vade için geçerli olup olmadığı okunmalıdır. Getiri veya onay garantisi veren, masrafları görünmez bırakan anlatımlar karar ölçütü olmamalıdır.

Uygulama notu

Örnek tabloda finansman tutarı 600.000 TL olarak değiştirildiğinde diğer bütün satırlar yeniden hesaplanmalıdır. Peşinat için kullanılan 0 TL değeri yalnızca bu senaryoya aittir ve güncel belgeyle değiştirilmelidir. Organizasyon/diğer ücret satırının atlanması, sonuç doğru görünse bile gerçek nakit etkisinin eksik hesaplanmasına yol açabilir. Vade ile ilgili 24 ay bilgisi tek başına karar üretmez; diğer koşullarla aynı tarihli olmalıdır. Karşılaştırmayı aynı finansman tutarı ve aynı zaman ufkuyla yapmak, farklı ürün adlarının yarattığı yanılsamayı azaltır. Ödeme planının ekran görüntüsünü değil, tarihli sözleşme ve eklerini saklamak sonradan yapılacak kontrolleri kolaylaştırır. Tutar değiştiğinde ücretin sabit mi oransal mı olduğu ayrıca sorulmalıdır. Peşinatın toplam maliyeti düşürmesi ile yalnızca ödeme tarihini öne çekmesi birbirinden farklı sonuçlardır. Teslimden önce ödenecek toplam tutar, bekleme süresinin gerçek nakit yükünü gösterir.

Sonuç

Sağlıklı karar, tek bir oran veya slogan yerine yazılı koşulların aynı tabloya taşınmasıyla verilir. Tutar, süre, toplam ödeme, erişim veya teslim zamanı ve çıkış koşulları birlikte incelendiğinde seçeneklerin bütçeye etkisi görünür olur. Nihai işlemden önce güncel teklif ile sözleşme yeniden kontrol edilmelidir.

Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Faizsiz finansman ürünleri 2026’da neden hızla büyüdü? - Son Dakika

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