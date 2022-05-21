Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı: "İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara saldırısı hukukun ihlalidir" - Son Dakika
Üye Girişi

Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı: "İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara saldırısı hukukun ihlalidir"

21.05.2022 19:37
Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı: "İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara saldırısı hukukun ihlalidir"

Fas Parlamentosu'nun üst kanadı Danışmanlar Meclisi Başkanı En-Neam Meyyara, İsrail'in Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik saldırısının uluslararası hukukun ve insan haklarının açık ihlali olduğunu söyledi.

Fas Parlamentosu'nun üst kanadı Danışmanlar Meclisi Başkanı En-Neam Meyyara, İsrail'in Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik saldırısının uluslararası hukukun ve insan haklarının açık ihlali olduğunu söyledi.

Danışmanlar Meclisi Başkanı Meyyara, Arap Parlamenterler Birliği'nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki 33'üncü toplantısında konuştu.

Meyyara, toplantıdaki konuşmasında, "İsrail'in Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik bariz saldırganlığı, uluslararası hukukun ve insan haklarının ciddi ve açık bir ihlalidir." dedi.

Başkan Meyyara, İsrail'in Kudüs'e ve Kudüslülere yönelik saldırısının, İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'e yönelik yaptığı tüm uygulama ve saldırıları geçersiz sayan birçok Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının ciddi ve sürekli bir ihlali olduğunu vurguladı.

Meyyara, İsrail'in Kudüs'teki ve orada Hristiyan ve Müslümanlara ait kutsal mekanlardaki tehlikeli tırmanışının, Filistin halkına karşı devam eden savaşın ayrılmaz bir parçası ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere Kudüs'ü ve kutsal mekanları Yahudileştirmeye yönelik politikaların devamı olduğunun altını çizdi.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarının gölgesinde, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere ve evlerine yönelik ihlallerinde tırmanış gözlemleniyor.

YORUMLAR
500
Kudüs Beytulmal Ajansı, Şirin Ebu Akile anısına basın ödülleri dağıtacak Kudüs Beytulmal Ajansı, Şirin Ebu Akile anısına basın ödülleri dağıtacak
Kaynak: AA

Müslüman, İsrail, Kudüs, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı: 'İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara saldırısı hukukun ihlalidir' - Son Dakika


Son Dakika
19:29 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
19:27 "Milletin Sesi" mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
19:22 ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan cevap: Biden ve Blinken'e ülkeye giriş yasağı uygulandı
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 19:46:37. #1.11#
SON DAKİKA: Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı: "İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara saldırısı hukukun ihlalidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement