Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı: "İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara saldırısı hukukun ihlalidir"

Fas Parlamentosu'nun üst kanadı Danışmanlar Meclisi Başkanı En-Neam Meyyara, İsrail'in Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik saldırısının uluslararası hukukun ve insan haklarının açık ihlali olduğunu söyledi.

Danışmanlar Meclisi Başkanı Meyyara, Arap Parlamenterler Birliği'nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki 33'üncü toplantısında konuştu.

Meyyara, toplantıdaki konuşmasında, "İsrail'in Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik bariz saldırganlığı, uluslararası hukukun ve insan haklarının ciddi ve açık bir ihlalidir." dedi.

Başkan Meyyara, İsrail'in Kudüs'e ve Kudüslülere yönelik saldırısının, İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'e yönelik yaptığı tüm uygulama ve saldırıları geçersiz sayan birçok Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının ciddi ve sürekli bir ihlali olduğunu vurguladı.

Meyyara, İsrail'in Kudüs'teki ve orada Hristiyan ve Müslümanlara ait kutsal mekanlardaki tehlikeli tırmanışının, Filistin halkına karşı devam eden savaşın ayrılmaz bir parçası ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere Kudüs'ü ve kutsal mekanları Yahudileştirmeye yönelik politikaların devamı olduğunun altını çizdi.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarının gölgesinde, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere ve evlerine yönelik ihlallerinde tırmanış gözlemleniyor.