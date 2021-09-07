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Fas'ta koalisyon ortaklarından Halk Hareketi Partisi, Amazig kartıyla tabanını güçlendirmeye çalışıyor - Son Dakika

Fas'ta koalisyon ortaklarından Halk Hareketi Partisi, Amazig kartıyla tabanını güçlendirmeye çalışıyor

07.09.2021 17:14
Fas'ta koalisyon ortaklarından Halk Hareketi Partisi, Amazig kartıyla tabanını güçlendirmeye çalışıyor, System.String[]

Fas'ta koalisyon ortaklarından Halk Hareketi Partisi, seçimler öncesinde Amazig (Berberi) konusuna verdiği önemle, partinin sahadaki varlığını ve tabanını güçlendirmeye çalışarak seçimdeki şansını artırmayı hedefliyor.

Fas'ta koalisyon ortaklarından Halk Hareketi Partisi, seçimler öncesinde Amazig (Berberi) konusuna verdiği önemle, partinin sahadaki varlığını ve tabanını güçlendirmeye çalışarak seçimdeki şansını artırmayı hedefliyor.

Amazig Siyasi Çalışma Cephesi ile 31 Aralık'ta cephe mensuplarının partiye katılımını öngören bir anlaşma imzalayan Halk Hareketi Partisi, seçimlerde de kırsal kesimden güçlü bir destek alıyor.

Halk Hareketi Partisi, 1959'da Mahcubi Aherdan, Abdulkarim el-Hatib, Hasan el-Yusi ve 1956'daki bağımsızlıktan sonra Fas'ın ilk başbakanı olan Mubarek el-Bekkay tarafından kuruldu.

Parti, 2011 yılındaki seçimlerde 395 sandalyeli Meclis'e 32; 2016 yılındaki seçimlerde 27 sandalyeyle girdi.

Aralık 2019'da kurulan Amazig Siyasi Çalışma Cephesi de Amaziglerin, siyaset de dahil olmak üzere ülkedeki farklı alanlara katılımını sağlamayı hedefliyor.

Tarihleri, Hazreti İsa'nın doğumu olan miladi takvimin başlangıcından 950 yıl öncesine dayanan Amazigler, Kuzey Afrika'da özellikle Fas, Cezayir, Tunus, Mısır ve Libya'nın bazı bölgelerinde yaşayan en eski halklardan biri olarak biliniyor.

Fas'ta 2014 yılı verilerine göre, halkın yüzde 27'si Berberi dilini konuşuyor. Ayrıca ülkede 2011 yılında yapılan düzenleme ile Amazig resmi dil olarak kabul edildi.

Amazig konusunun siyasileşmesi

Halk Hareketi Partisi Genel Sekreteri Muhanned el-Unsur, aralık ayında anlaşma yapıldığı sırada yaptığı açıklamada, attıkları adımın, aylarca süren sıkı çalışmanın ardından geldiğini ve Amaziglerin, tüm Faslıların sahip olduğu bir kimlik meselesi olduğunu gündeme getireceğini söyledi.

Unsur, yine bu adımın, Amazig kültürü ve diline yaşamın her alanında hak ettiği konumu vermek için de başlangıç olacağını söyledi.

Partinin sahadaki varlığı zayıf

El-Hasan El-Evvel Üniversitesi'nde Siyasi Bilimler alanında dersler veren Abdulhafiz el-Yunusi, konuyla ilgili görüşlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Halk Hareketi Partisi'nin, bazı konuşma ve projelerini Amazigleri savunma fikri üzerine kurduğunu ifade eden Yunusi, partinin Amaziglerin bulunduğu bölgelerde aktif olduğunu dile getirdi.

Amaziglerin temsiliyeti konusunun göreceli bir mesele, partinin de sahadaki varlığının zayıf olduğunu aktaran Yunusi, "Parti halihazırda aktif Amazig sivil toplum mensuplarını siyaset sahnesine dahil ederek sahadaki varlığını canlandırmak istiyor." dedi.

Partinin seçimlerdeki oy oranına ilişkin değerlendirmesini de paylaşan Yunusi, "Parti seçimlerde farklı bir sonuç almayacak. Özellikle de kurucu lider Mahcubi Aherdan'ın vefatından sonra ve güçlü bir ismin de yönetime gelmemesi nedeniyle büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Mahcubi Aherdan, Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

Seçim tabanının güçlendirilmesi amaçlanıyor

Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesi'nde Siyasi Bilimler alanında dersler veren Selman Bunuman, "Halk Hareketi Partisi'nin Amazigleri savunma bayrağını yükseltmesi ve bu konudaki çalışmalarını yoğunlaştırması, partinin siyasi ideolojisini canlandırması için bir fırsat; belirli bir konu etrafında tabanını güçlendirme ve savunma girişimidir." dedi.

Atılan adımların, halk hareketini parti olarak canlandırmak ve Amazig dilini savunmak için 2021 seçimlerine hazırlık kapsamında" olduğunu ifade eden Bunuman, Amazigleri savunmanın stratejik bir fikir olmadığını belirtti.

Koalisyon, Hasan El, Seçimler, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta koalisyon ortaklarından Halk Hareketi Partisi, Amazig kartıyla tabanını güçlendirmeye çalışıyor - Son Dakika


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