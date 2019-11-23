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Fas'ta "Türk Filmleri Haftası" başladı (2)

6 saat önce

Fas'ın başkenti Rabat'ta "Türk Filmleri Haftası" etkinliği başladı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta "Türk Filmleri Haftası" etkinliği başladı.

Rabat'taki Yunus Emre Enstitüsü'nce (YEE) düzenlenen etkinliğin açılış programına, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'ın yanı sıra Polonya, Japonya, Yunanistan, Azerbaycan ve Sırbistan gibi birçok ülkenin büyükelçileri de katıldı.

Büyükelçi Doğan, yaptığı açılış konuşmasında, YEE'nin Cineatlas ile ortaklaşa düzenlediği "Türk Filmleri Haftası" etkinliği ile izleyici sayısı gittikçe artan Türk sinemasını tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında hafta boyunca her akşam uluslararası festivallerde ödül almış birçok Türk filminin izleyiciyle buluşacağını aktaran Doğan, Türk dizilerine büyük bir ilgi gösteren Fas halkının Türk sinemasına da ilgi göstereceğine inandıklarını ifade etti.

YEE Rabat Müdürü Ensar Fırat da Türkiye ile güçlü bağları olan Fas halkına bir hafta boyunca Türk filmlerini tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Fas halkının bu etkinlikle Türk kültürünü, geleneğini ve tarihini yakından tanıma fırsatı bulacağının altını çizen Fırat, Rabat'ta ilk defa düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" etkinliğinin gelecek yıllarda da yapılacağını kaydetti.

Fas'ta Türk Filmleri Haftası başladı (2)

Aydın Doğan, Türkiye, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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