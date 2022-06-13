Faslı gazetecilerden İsrailli televizyon kanalının ülkelerinde ofis açmasına tepki

Fas'ta çok sayıda gazeteci, ülkelerinde İsrail merkezli bir televizyon kanalının ofis açmasını Filistinlilere ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak nitelendirdi.

İsrail merkezli "i24news" televizyon kanalının, yaklaşık 2 hafta önce başkent Rabat'taki tarihi Sale sit alanında düzenlenen törenle açılması Faslı gazetecilerin tepkisini çekti.

Ebubekir el-Camii, Ali Anuzla ve Hacer er-Reysuni'nin de aralarında bulunduğu onlarca gazeteci, "İsrail'le basın alanında normalleşmeye gitmenin, Filistinlilere, Faslılara ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu" savundu.

Atılan bu adımın kalpleri Filistin meselesine bağlı Faslıların ve hakikat peşindeki gazetecilerin duygularını provoke ettiğini vurgulayan gazeteciler, söz konusu televizyon kanalının derhal kapatılmasını talep etti.

i24news televizyon kanalı, mayıs sonunda Twitter hesabından Sale'de düzenlenen açılış törenine ait görüntüleri paylaşmıştı.

Fas hükümeti, haziran başında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail ile her alanda imzalanan anlaşmaları uygulamaya çalıştıklarını ifade etmişti.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu.

Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı. Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail ile yakın dönemde normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.