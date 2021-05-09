ANNELER GÜNÜ'NDE KLASİK OTOMOBİL KORTEJİYLE ŞARKI SÖYLEYİP, ÇİÇEK DAĞITTILAR - Son Dakika

? İstanbul Fatih'te, Anneler Günü'nü kutlamak için kapı kapı dolaşan belediye ekipleri, pandemi nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara çiçek ve cep aynası dağıttı. Klasik otomobillerde bulunan bando takımı ise çeşitli müzikler çaldı. 7'den 70'e vatandaşlar hem hedaiyesini aldı hem de çalan müziğe eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Fatih Belediyesi, Anneler Günü kapsamında bir etkinlik düzenledi. Sabah Kocamustafapaşa Meydanı'ndan hareket eden klasik otomobiller, ilçe sokaklarını gezerek, vatandaşların Anneler Günü'nü kutladı.

Klasik otomobillerde bulunan bando takımı ise çeşitli müzikler çaldı. Anneler Günü anonsunu duyan ilçe sakinleri evlerinin camlarına, balkonuna çıkarak korteji izledi.

FATİH SAKİNLERİ BALKONUN SEPET SARKITARAK ÇİÇEĞİNİ ALDI

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerinde olanlar ise cama, balkona çıkarak hem çalan müziğe eşlik etti hem de sepetini sarkıttı. Belediye görevlileri ise sepetlere saksıda çiçek ve ayna hediyelerini koydu. Renkli görüntülerin olduğu etkinlikte, vatandaşlar, kendilerine moral olduğunu söyleyerek, yetkililere teşekkür etti.

Gün boyu ilçedenin sokaklarını dolaşan yaklaşık 120 kişilik 2 ekip, 15 bin saksı çiçeği dağıttı.

BİZE MORAL OLDU

60 yaşındaki Ayten Kocakaplan, 'Çiçekleri seviyorum, bize moral oldu. Koronavirüs nedeniyle evde durmaktan sıkıldık, inşallah daha iyi gider. Bütün annelerin, günü kutlu olsun' dedi.

İLK ANNELER GÜNÜ

10 ay önce ilk çocuğunu kucağına alan 36 yaşındaki Laçin Rızayeva ise 'Çocuğumu kucağıma aldığımda çok iyi hissettim, mutlu oldum. İyi ki doğurmuşum, anne olmak çok güzel bir duygu. İlk anneler günüm, çok heyecanlıyım' diye konuştu.

ANNEME ÇİÇEK ALDIM, ÇOK SEVİNDİ

11 yaşındaki Abdülsamet Esen de 'Bütün annelerin günü kutlu olsun. Annemin de Anneler Günü'nü kutluyorum. Dağıtılan çiçeği aldım, anneme götürdüm, çok sevindi' ifadelerini kullandı.

CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDA

İlçede esnaflık yapan Veysel Özakdağ ise 'Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Cennet annelerin ayakları altındadır. Annemi, sabahın ilk ışıkların aradım, ellerinden öptüğümü ilettim. İşim yoğun ama elimden geldiği kadar yanında olmaya çalışıyorum. Tek isteğim sağlıklı, sıhhatli olsun. Annem 63 yaşında, ben 47 yaşına geldim ama onun gözün hala 5 yaşındayım. Üşümemi, aç kalmamı dert ediyor. Başta şehit anneleri olmak üzere herkesin Anneler Günü kutlu olsun' ifadelerini kullandı.