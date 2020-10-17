Fatih Emniyeti dilenci ve seyyar satıcılara whatsapp ile çözüm buldu - Son Dakika

Fatih Emniyeti dilenci ve seyyar satıcılara whatsapp ile çözüm buldu

17.10.2020 16:33

Fatih Emniyeti dilenci ve seyyar satıcılara whatsapp ile çözüm buldu Dilenci ve satıcılar için esnaf ve polis birlik oldu İstanbul'un en turistik yerlerinden Fatih'te dilenci, sahte parfümcü ve hanutçuların turistleri rahatsız etmesi üzerine Fatih emniyeti ve esnaf whatsapp grubunda...

Fatih Emniyeti dilenci ve seyyar satıcılara whatsapp ile çözüm buldu

Dilenci ve satıcılar için esnaf ve polis birlik oldu

İSTANBUL - İstanbul'un en turistik yerlerinden Fatih'te dilenci, sahte parfümcü ve hanutçuların turistleri rahatsız etmesi üzerine Fatih emniyeti ve esnaf whatsapp grubunda buluşarak soruna çözüm buldu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, otelcilerin ve esnafın yer aldığı bir WhatsApp grubu kurdu. Esnaf, turistleri rahatsız eden seyyar satıcıların, dilencilerin ve hanutçuların fotoğraflarını bulundukları yerle birlikte whatsapp grubunda paylaşıyor. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de harekete geçerek olay yerinde müdahalede bulunuyor. Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzerine emniyete götürülürken turistlerin de bu durumdan duyduğu rahatsızlık giderilmiş oluyor.

"Esnafın ve bizim de olduğumuz whatsapp grubu kurduk"

İstanbul'da Fatih ilçesinin en çok turist çeken ilçelerden biri olduğunu aktaran ekip amiri Ali Cantekin, "Günlük nüfus yoğunluğu 3-4 milyonu bulabilmektedir. Turistler Fatih ilçesine akın etmekte. Son zamanlarda esnaflarımız tarafından, vatandaşlarımız tarafından aşırı derecede turistlere karşı zorla parfüm satanlar, turistleri görüp dilenenler ve hanutçularla alakalı aşırı şikayet almaktaydık. Bununla alakalı ilçe müdürümüz başkanlığında çalışma yaptık. Esnaflarla toplantı yaptık. Yeni bir ekibin kurulduğunu dilenci, hanutçu ve parfüm satıcılarına yönelik ekip kurulduğunu söyledik. Esnafın ve bizim de olduğumuz whatsapp grubu kurduk. Çünkü esnafımız bunları görüyor ama anında müdahale zor oluyor. Onlar ihbarı iletiyor. Ben de ekibime iletiyorum. Onlar da geçip anında müdahale ediyor" dedi.

"Esnaflarımızdan güzel geri dönüşler aldık"

Turistlerin rahatça dolaşabilmesi için çalıştıklarını ifade eden Cantekin, "Amacımız turistlerin Türkiye genelinde ve ilçemizde rahatça güvenilir şekilde gezip işlemlerini yapabilmesi. Ekip kurulalı 1 ay oldu. Esnaflarımızdan güzel geri dönüşler aldık. Dilenciler, hanutçular, parfüm satıcıları otellerin önünde geziyorlardı. Bunlar olunca turistler gelmiyor. Uygulamamız çok iyi şekilde gerçekleşiyor. Aldıklarımız çocukla dileniyorsa adli işlem yapıyoruz. Hanutçulara, dilencilere de idari işlem yapıyoruz. Başarılı bir şekilde ekibimiz çalışmalarını devam ediyor" diye konuştu.

"Whatsapp hattıyla anlık ihbarda bulunuyoruz"

Turistik bir bölgede çalıştıklarına dikkat çeken restoran işletmecisi Baran Karabağ, "Olduğumuz bölgede çok fazla dilenci, parfüm satıcısı ve tinerciler oluyor. Bunlarla ilgili sıkıntı yaşadığımızda Fatih emniyetini arıyoruz. Fatih emniyeti bize yardımcı oluyor. Onların bize vermiş olduğu whatsapp hattıyla anlık ihbarda bulunuyoruz. O esnada yönlendirilen polisler buraya gelip dilencilere müdahale ediyorlar. Turistleri çok fazla rahatsız ediyorlar. Turistlere zorla bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Dilenerek para istiyorlar" şeklinde konuştu.

"Bu uygulamadan çok memnunuz"

Yaşadıkları sıkıntılardan bahseden restoran işletmecisi Mümin Suna, "Yanlışlıkla biri para verince başında 10 kişi beliriyor. Biz sipariş almadan 10 tane dilenci ya da satıcı burada turistlerin üzerine geliyor. Hem ülkenin ekonomik durumunu kötü gösteriyorlar. Bu uygulamadan çok memnunuz. İnşallah sonuca ulaşır. Turistik bir bölge. Ülkemiz adına da olumlu şeyler olur" dedi.

Fatih Emniyeti dilenci ve seyyar satıcılara whatsapp ile çözüm buldu
Fatih Emniyeti dilenci ve seyyar satıcılara whatsapp ile çözüm buldu
Fatih Emniyeti dilenci ve seyyar satıcılara whatsapp ile çözüm buldu
Fatih Emniyeti dilenci ve seyyar satıcılara whatsapp ile çözüm buldu

Whatsapp, İstanbul, Dilenci, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih Emniyeti dilenci ve seyyar satıcılara whatsapp ile çözüm buldu - Son Dakika

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