Fatih Erbakan: Birbirleriyle atışmak dışında ortaya çok da bir şey koyabildikleri yok

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan , partisinin Osmaniye İl Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresi'ne katılmak için kente geldi. Erbakan, kongre öncesinde Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir tesiste düzenlenen basın toplantısında konuştu.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6'lı masanın bugüne kadar 30 kez baş başa, 6 kez masa başında, 36 toplantı yaptıklarını belirterek, "Bu 36 toplantının sonunda birbirleriyle atışmak dışında ortaya çok da bir şey koyabildikleri yok" dedi.

FATİH ERBAKAN: BİRBİRLERİYLE ATIŞMAK DIŞINDA ORTAYA ÇOK DA BİR ŞEY KOYABİLDİKLERİ YOK

Kaynak: DHA

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