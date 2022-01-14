Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan muhalefet partilerine eleştiri - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ha bire güçlendirilmiş parlamenter sistem. Soruyoruz, daha önce iş başına gelip bu ülkeyi düze çıkardığınız yönünde referansınız var mı? Hayır o yönde de referans yok. Tam tersine daha önce birçoğunun iş başına gelerek ülkeyi batırma referansları var. Böyle olunca malum muhalefetin gelmesi yağmurdan kaçarken doluya tutulmak olur. "dedi.

Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezinde partililerle yediği akşam yemeğinin ardından bir konuşma yapan Erbakan, meselenin zihniyet meselesi olduğunu ve millet diyen bir sistemin her türlü sistemle millete hizmet edeceğini söyledi.

Muhalefet partilerinin sistem düşüncesini eleştiren Erbakan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir defa bu malum muhalefet partileri her akşam televizyonlarda parlatılan, cilalanan, takmışlar kafayı parlamenter sisteme. Sabah akşam parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem, daha da güçlü parlamenter sistem. Biz aylardır anlatmaya çalışıyoruz. Mesele sistem meselesi değil, mesele zihniyet meselesidir. Eğer zihniyet milli görüş zihniyeti olmazsa, eğer zihniyet millet zihniyeti olmazsa dünyanın en güçlü sistemini de getirsen saadete, selamete ulaşamazsın. Ama milli görüş zihniyeti olursa, önce dış güçler demeyen, önce millet diyen bir zihniyet olursa her türlü sistemle millete hizmet mümkün olur. Bu gece, gündüz güçlendirilmiş parlamenter sistem diyen muhalefet partilerine soruyoruz. ya sizin ekonomide, dış politikada, Güneydoğu sorununda böyle dişe dokunur somut bir öneriniz var mı? Hayır ortada öyle bir şey yok."

Ülkeyi yöneten muhalefet partilerinin referanslarının kötü olduğunu vurgulayan Erbakan, "Ha bire güçlendirilmiş parlamenter sistem. Soruyoruz, daha önce iş başına gelip bu ülkeyi düze çıkardığınız yönünde referansınız var mı? Hayır o yönde de referans yok. Tam tersine daha önce bir çoğunun iş başına gelerek ülkeyi batırma referansları var. Böyle olunca malum muhalefetin gelmesi yağmurdan kaçarken doluya tutulmak olur. " dedi.

Muhalefet partilerinin ülkeyi mevcut iktidardan daha iyi bir konuma getiremeyeceklerini belirten Erbakan,"Gerçekten akıl almayacak şekilde daha bunu muhalefetteyken, toplumun oyuna muhtaçken söyledikleri bunlar. Birde iktidara geldiklerinde neler söyleyecekler? Laiklik ilkesini din düşmanlığı gibi kullanmak isteyen var. Dolayısı ile malum muhalefet partilerinin millete, devlete vereceği bir şey yoktur. Ülkeyi mevcut iktidardan daha iyi bir noktaya getirmeleri mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Erbakan, konuşmasının ardından partililerle hasbihal ederek mutfak sanatları merkezinden ayrıldı.