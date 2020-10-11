Fatih İmam Hatip Ortaokulu'ndan otomotiv sanayine dev proje - Son Dakika

Fatih İmam Hatip Ortaokulu'ndan otomotiv sanayine dev proje

11.10.2020 12:49
Fatih İmam Hatip Ortaokulu'ndan otomotiv sanayine dev proje, System.String[]

Yahyalı Fatih İmam Hatip Orta Okulu öğrencilerinin geliştirdiği, SAYBİS projesi ile trafik kazaları anında 112 acil servise rapor edilerek acil müdahalede hız kazanılacak.

Yahyalı Fatih İmam Hatip Orta Okulu öğrencilerinin geliştirdiği, SAYBİS projesi ile trafik kazaları anında 112 acil servise rapor edilerek acil müdahalede hız kazanılacak.

Türkiye'nin en prestijli teknoloji sergi platformu olarak kabul edilen ve bu yıl Gaziantep'te düzenlenen Teknofest'te Yahyalı Fatih İmam Hatip Orta Okulu'nun SAYBİS projesi otomotiv sanayi temsilcilerinin dikkatini çekti.

Proje hakkında konuşan Fen ve teknoloji tasarım öğretmeni aynı zamanda proje öğretmeni Fatih Öztürk, "Ülkemizde her yıl onlarca canı trafik kazasında kaybediyoruz. Kaybettiğimiz canların büyük çoğunluğu geç müdahale ve yanlış müdahale sonucu oluyor. Öğrencilerimizle bu konu üzerine kafa yorduk ve trafik kazası anında sağlık ekiplerine bildirilirse müdahalede çok hızlı olacağı üzerine yoğunlaştık. Açılımı 'Seri Acil Yardım Bilgi Sistemi' olan SAYBİS projesi, aracın çeşitli noktalarına yerleştirilen sensörler aracılığıyla kazanın şiddeti kazanın yeri gibi birçok bilgi araçtaki veri kontrol mekanizması ile 112 acil servisine konumu ile birlikte anında bildirilecektir bu şekilde kaza üçüncü bir kişinin bildirmesine gerek kalmaksızın anında sağlık birimlerine ve kolluk kuvvetlerine bildirimi yapılmış olacaktır. Veri kontrol mekanizması kazanın şiddeti hakkında bilgileri de raporlayarak sağlık birimlerinin müdahale için daha hazırlıklı olmasına imkan sağlıyor dedi. Projeye olan ilgiden memnun olan Öztürk standımızı Sayın Cumhurbaşkanımız Milli Eğitim Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız ve Otomotiv sanayinin temsilcileri ziyaret edip proje hakkında bilgi aldılar bu beni ve öğrencilerimi oldukça mutlu etti" diye konuştu. - KAYSERİ

Fatih İmam Hatip Ortaokulu'ndan otomotiv sanayine dev proje
Fatih İmam Hatip Ortaokulu'ndan otomotiv sanayine dev proje
Fatih İmam Hatip Ortaokulu'ndan otomotiv sanayine dev proje

Trafik Kazaları, İmam Hatip, Yahyalı, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih İmam Hatip Ortaokulu'ndan otomotiv sanayine dev proje - Son Dakika

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