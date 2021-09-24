Fatih'te çelik kapı taşıyan kamyonet köprüye takıldı - Son Dakika

Fatih'te, çelik kapı taşıyan bir kamyonetin dorsesi köprünün altından geçerken sıkıştı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri'den İstanbul'a çelik kapı getiren 38 AFN 696 plakalı kamyonet, Aksaray Namık Kemal Caddesi'nde seyir halindeyken dorsesi köprünün altından geçemeyince yolda kaldı.
Araç sürücüsü, dorse içerisindeki çelik kapıları indirerek yol kenarındaki kaldırıma koydu.
Kamyonetin köprüye takılmasıyla trafik tek şeritten verilmeye başlandı.
Kazada, kamyonetin dorsesi kullanılamaz hale gelirken, aracın sıkıştığı yerden kurtarılması için çekici çağrıldı.
Kaynak: AA
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