Fatih'te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş, Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerin naaşını ise maskeli AFAD ekibi taşıdı.

Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bir dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar (56) Yetişkin isimli kardeşler için cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip Fındıkzade Albayrak Camii'nde düzenlenen törene, aile dostu Serpil Alkan, Avukatı Aydın Egemen, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kardeşlerin naaşı alınan helalliğin ardından maskeli AFAD ekibi tarafından taşındı. Cenazeler defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığına götürüldü.

(Armağan Yılmaz/İHA)