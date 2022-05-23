Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 7 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis 27 kişiyi de gözaltına aldı.

ÇATIŞMANIN EN SICAK ANLARI KAMERADA

Çatışma anına ait yeni cep telefonu kamerası ortaya çıktı. Çatışma anında iki grup arasında kalan bir polisin yaralandığı, ona yardım etmek isteyen bir polisin ise tabancasını çevredekilerden bir vatandaşın alarak etrafa ateş açtığı görüldü.

7 YARALI, 27 GÖZALTI VAR

İstanbul Valiliği tarafından Fatih'teki silahlı kavgaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür. Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir" denildi.