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Fatih'te Tekne İskelesinde Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

Fatih'te Tekne İskelesinde Kavga: 1 Ölü

Fatih'te tekne sahibi olan Osman Kılıç ile Ali Rıza Aslan arasında çıkan kavgada Kılıç, Aslan'a ateş ederek ölümüne neden oldu. Polis ekipleri şüpheli Kılıç'ı gözaltına aldı.

Fatih\'te Tekne İskelesinde Kavga: 1 Ölü
27.11.2023 - 12:43,  Güncelleme: 12:45
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FATİH'te tekne sahibi olan Osman Kılıç ile Ali Rıza Aslan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Osman Kılıç yanındaki silahla Ali Rıza Aslan'a ateş etti. Ali Rıza Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Osman Kılıç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Balat Mahallesi'nde bulunan tekne iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, iskelede demirleyen tekne sahibi Osman Kılıç ile Ali Rıza Aslan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Kılıç yanında bulunan silahla Aslan'a art arda ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar Aslan'ın göğsüne isabet etti. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri göğsünden yaralanan Ali Rıza Aslan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Aslan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli Osman Kılıç'ı gözaltına aldı. Haberi duyarak olay yerine gelen Aslan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te Tekne İskelesinde Kavga: 1 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te Tekne İskelesinde Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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