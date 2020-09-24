Fatih Terim: Bana çok şey ifade eden bir rotasyondu - Son Dakika

Fatih Terim: Bana çok şey ifade eden bir rotasyondu

"Herkese izin var, Taylan'a izin yok. Oynamadığı zamanlara saysın""Belhanda'dan beklememiz gereken esasında buydu""Marcao için konuşulan rakamların az olduğunu düşünüyorum""Listemizde birçok isim var, inşallah onları Galatasaray'a kazandıracağız""Etebo'nun orta sahamıza katkı yapacağı...

Fatih Terim: Bana çok şey ifade eden bir rotasyondu, System.String[]

"Herkese izin var, Taylan'a izin yok. Oynamadığı zamanlara saysın"

"Belhanda'dan beklememiz gereken esasında buydu"

"Marcao için konuşulan rakamların az olduğunu düşünüyorum""Listemizde birçok isim var, inşallah onları Galatasaray'a kazandıracağız""Etebo'nun orta sahamıza katkı yapacağı bir gerçek"

Ata SELÇUK/ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk 11'de 7 ismi değiştirmesiyle ilgili olarak, "Biraz geniş bir rotasyon oldu. Ama bana çok şey ifade eden bir rotasyondu. Her oyuncum hazır olursa daha rahat götüreceğiz 50-60 maçı" ifadelerini kullandı.UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu maçında Hajduk Split'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.Hajduk Split karşısında yaptığı rotasyonla ilgili soruya yanıt veren Terim, şöyle konuştu: "Biraz geniş bir rotasyon oldu. Ama bana çok şey ifade eden bir rotasyondu. Her oyuncum hazır olursa daha rahat götüreceğiz 50-60 maçı. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Biraz riskliydi ama hayat bir risk. Onları da görmem lazımdı, artı bazı oyuncularımız hiç durmamıştı. Hepsinde oynayan oyuncularımız vardı. Bu oyuncu değişimlerini doğru kullanamazsak, sakatlıklar da olabilir. Yükü eşit dağıtabilirsek, bir de kaybetmezsek bu beni çok sevindirir. Türkiye Ligi'nde 5'e alıştık, Avrupa'da ise alışamadık. Hem bazı oyuncularımı kazanıp, hem de onları oynatmak amacıyla sahada bıraktım, iyi de oldu. İlk yarı sıkıcı olan futbolumuz ikinci yarıda heyecan dolu bir futbola dönünce güzel oldu. İlk yarıda 1-2 tehlikeli pozisyon verdik ama ikinci yarı neredeyse hiç vermedik.""HERKESE İZİN VAR, TAYLAN'A İZİN YOK. OYNAMADIĞI ZAMANLARA SAYSIN"Galatasaray'da sezona iyi başlayan isimlerin başında gelen Taylan Antalyalı'nın performansına değinen Terim, Taylan'ın tüm maçlarda en çok süre almasıyla ilgili olarak, "Taylan bizim yeni kazancımız. Herkese izin var, ona yok. Oynamadığı zamanlara saysın bunu. Onun dinlenme gibi bir lüksü de olmamalı. Maşallah iyi gidiyor, Allah nazar vermesin, daha da iyi şeyler yapacak, inanıyorum. Doğru oyun oynamayı her geçen gün daha da öğrenecek. Güveni artacak. Modern futbolda ve günümüz futbolunda saha içerisinde mevki değiştireceğimiz oyuncular çok önemli. Saha içinde oyuncu değiştirmek büyük bir avantaj. Taylan öyle bir oyuncu oldu. Bundan sonra hep üstüne koyara gidecek inşallah. Koşu mesafeleri, pas oranı ve isabeti daha da iyiye gidiyor" dedi."BELHANDA'DAN BEKLEMEMİZ GEREKEN ESASINDA BUYDU" Younes Belhanda'nın performansından memnun olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, "Belhanda'dan beklememiz gereken esasında buydu ama çeşitli nedenler ve sebeplerden olmadı. İlk 2 seneki şampiyonlukta da bize çok katkı yaptı. Onu 18'e sokmayı becerdik, şut atmaya ikna ettik. 9 numara civarında 18 içine girmeye zorladık. O işleri yapacak kapasitesi olduğu için oyuna renk katıyor. Değişiklikler, değişimler artınca goller de geliyor, pozisyonlar da geliyor. Rakibe klasik şekilde gitmek yerine rakibi sürprizlere maruz bırakmalısınız. Bu genişliği yapabilecek oyuncuların başında geliyor. O oynadığından zevk alıyor, biz de onun oynadığından zevk alıyoruz" açıklamasını yaptı."MARCAO İÇİN KONUŞULAN RAKAMLARIN AZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"Yurt dışından transfer teklifleri alan Marcao ile ilgili gelen soruya Terim, "İkinci yarı tabii oyun dominant bir oyun olunca, herkes de zevk alıp gol gelince, atağa da defansa da hep beraber gelip gittiler. İyi de bir gol attırdı Marcao. Marcao aldığımızdan beri gelişen, bundan sonra da gelişmeye devam edecek olan çok iyi bir profesyonel. Genç bir oyuncu. O rakamların az olduğunu düşünüyorum, her geçen gün üstüne koyarak devam edecek. Sayın başkanımız, yönetim kurulumuz eğer Galatasaray lehine bir şeyi uygun görürlerse sizlerle paylaşırız zaten. Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Birçok isteyen oldu ama anlaşılmıyor, kolay değil. Marcao da burada mutlu. Olursa da gitmeler, gelmeler bu kadar ses getirmemeli. Bunlar artık çok doğal. Onun gibi genç yetenekli birçok oyuncuyu aramıza katacağız inşallah" yanıtını verdi."LİSTEMİZDE BİRÇOK İSİM VAR, İNŞALLAH ONLARI GALATASARAY'A KAZANDIRACAĞIZ"Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini soyunma odasında ziyaret ettiğini söyleyen Fatih Terim, "Sağ olsun şimdi Abdurrahim Bey geldi, onunla da konuştuk. Listemizde birçok isim var, inşallah onları Galatasaray'a kazandıracağız. 5 Ekim'e yaklaşırken takımımızdan memnunuz ama olası eksikleri de gidermeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu."ETEBO'NUN ORTA SAHAMIZA KATKI YAPACAĞI BİR GERÇEK"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transfer Oghenekaro Etebo'nun performansıyla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Etebo atlet bir oyuncu, koşan ve mücadele eden. Nijerya Milli Takımı'nın oyuncusu. İlk defa 11'de çıktı. Epeydir de idman yapmayan ve maç oynamayan bir oyuncu olarak iyi mücadele etti. Bir ara kendisine seslendim yorgunluk var mı diye, devam etmek istedi. Orta sahamıza katkı yapacağı bir gerçek, memnunum. Karşınızda çok genç bir takım var, çok koşan ve mücadele eden bir takım var. Onlar bu haftaki maçlarını ertelettiler. Dinlenerek geldiler. Bu çocuklar da pazar günü büyük bir maç oynadılar, ondan önce Azerbaycan seyahatinden geldiler. Oyuncularımı kutluyorum, iyi yoldayız. Güzel gidiyoruz. Bozmamak için de elimizden geleni yapacağız."

Fatih Terim son olarak, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili gelen soruya, "Ne ilk derbi ne son derbi. Bugünümüz burada kalsın. Derbi günü konuşuruz" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

Galatasaray, Fatih Terim, oyunlar, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: Bana çok şey ifade eden bir rotasyondu - Son Dakika Spor

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