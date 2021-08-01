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Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek - Son Dakika

Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek

01.08.2021 19:08

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Deneyimli hoca, Morutan ve transfer gündemindeki diğer futbolcularla ilgili çok net açıklamalarda bulundu. Terim, Rumen futbolcunun transfer sürecine ilişkin, "Şu anki durum, rakam olarak bize çok yüksek. O seviyelere çıkmamız mümkün değil. Bonservisiyle ayrılanlar olabilirse mümkün; ama yine de rakam yüksek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yabancı kuralından, transfer sürecine kadar birçok konuya değinen Terim, yeni sezonda oluşturacakları takıma dair de ipuçları verdi.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

"DEPLASMANLARA BELKİ MAÇ GÜNÜ GİDECEĞİZ"

Bu sene ligdeki deplasmanlara belki maç günü gideceğiz. Özellikle sıkıntı olmayan yakın yerlere. Şimdi inceliyor arkadaşlar. TFF'den cezai müeyyidesi yoksa, öyle gideceğiz. Özellikle pandemi döneminde çok mantıklı buluyorum… Oyuncuların daha profesyonel düşündüğüne inanıyorum. Herkesin evini, çocuğunu arayacağını, daha rahat edeceklerini, kendilerini daha iyi hazırlayacaklarını düşünüyorum. Sağlıkçılarla ve performansçılarla konuştuk. Bunu yapabiliriz.

Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek

"7 EYLÜL'E KADAR OLAN ZAMAN BİRAZ HAREKETLİ GEÇECEK"

Sezona hazırlanıyoruz, UEFA'ya hazırlanıyoruz. Bir yandan transferlerle uğraşıyoruz, diğer yandan Florya'yı tekrar dizayn ediyoruz. Takdir edersiniz ki, 7 Eylül'e kadar olan zaman biraz hareketli geçecek. Bir aydan fazla zamanımız var. Onun için de değişimi en iyi şekilde kullanmak istiyoruz.

Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek

"OY KULLANDIĞIM BAŞKAN ADAYININ HOCASI OLMAM"

Benim çalıştığım hiçbir dönemde seçime müdahil olmadığımı iyi bilirsiniz. Oy kullanmadım ve hiçbir zaman müdahil olmadım. Doğru bulmuyorum. Ben gelmediğim gibi aileden kimseyi de getirmedim. Burada çalışmış teknik heyet ve arkadaşlarım dahil kimseye müsaade etmedim. Oyumu kullandığım başkan seçilirse onun antrenörü mü olayım yani? Oy kullandığım başkan adayının hocası olmam. Benim böyle bir prensibim var. Eğer bir gün çekilirsek tabii ki etkimizi, yetkimizi, sevgimizi kongre salonlarından daha rahat görme imkanı olur. Boş olduğum zaman gittim oy kullandım; ailemle de kullandık; ama özellikle bu sefer kullanmadım. Düşünün ki önce avukatımızdan ayrıldık.

Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek

"14 YABANCI MECBURİ DEĞİL AMA 14 TÜRK MECBURİ"

Bu kuraldaki katkımı zaten hepiniz biliyorsunuz. Bakış açımı da biliyorsunuz. Serbestlikten yanayım. Bunu da her vesile ile söylüyorum. Geçen sene kural içerinde 15 tane Türk oynatmışım. Hiçbir mecburiyetim yoktu. İstediğim yabancıyı oynatabilirdim. Bir defa daha söylüyorum… 14 Türk mecburiyeti var. 14 yabancı mecburi değil ama 14 Türk mecburi. Bu bir Türk kuralıdır. O günkü TFF olarak ifademde ben, Yıldırım Demirören ile birlikte kulüp başkanlarına ben ifade ettim. "Bu bir devrim" dediler. Bir yabancıya 50 bin dolar, ikinci yabancıya 100 bin, üçüncüsü de 200 bin dolar… Bu parayı da genç oyunculara eğitime, kulüpler aktarılmasını istedik. Altyapıdan gelen oyuncuya iki misli normal Türk oyuncuya bir misli olarak. Türk gencini oynatan kulüplere bayağı bir rakam geri dönecekti. Sonradan bu kulüpleri ricasıyla kısıtlandı. Çok yüksek rakamlara Avrupa'da bu parayı alamayacağı için kendi kulübünde yedek oturanlar vardı… Onların gitmesini istedim. Tarihin en fazla Türk oyuncusu oynuyor dışarıda. Bu, o kuralın bir neticesidir. O kural Türk futbolcularına yararlı olmuştur.

Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek

"TFF'NİN DÜŞÜNCELERİNE SAYGI DUYACAĞIZ"

Ne olursa olsun Anadolu kulüpleri önemli bir araştırmayla, kendi ekonomik yapılarına uygun oyuncular aldılar. Dolayısıyla büyük takımlara kafa tuttular. Ligin kalitesi arttı. Yasakların bir fayda getireceğini düşünmüyorum. "Gidiyorsunuz, yaşlı yabancıları buluyorsun" diyorlar, serbest bir sistem. İsteyen istediğini alır. Bu sıkıntılar olacak. Ben her takımın yeteri kadar Türk oyuncusu bünyesinde bulundurduğunu düşünüyorum. Geçen sene de, evvelki sene de. "Ben hak ettim, benim yerime yabancı oyuncu oynadı" diyebilecek Türk oyuncusu var mı? TFF diyor ki, "ben bir sene evvel bunu ilan etmiştim." Kulüpler Birliği herhalde bundan yana değil. Sonuçta yöneten TFF, düşüncelerine saygı duyacağız.

Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek

"GENÇ ARKADAŞLARIMIZI KAZANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Biz biraz değişikliğe uğruyoruz. Bunun içinde özellikle genç arkadaşlarımızı kazanmaya çalışıyoruz. Sonra tekrar rakam olarak kulübe dönebilecek oyuncular. Artı benim özellikle prensiplerimden, 1998-99'dan itibaren baskıyı, presi isteyen; onu, artı pası kullanmayı düşünen ve ona göre davranmayı isteyen bir hoca olarak… Daha çok baskı yapan, oyun kontrolünü elinde bulunduran bir oyuncu grubu.

Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek

"ŞU ANDA KAAN'I ALMAMIZ ZOR"

Muslera sonrası kaleye Okan Kocuk'u hazırlamak istiyoruz, oynaması için kiralık verdik. Kaan Ayhan için geçen sene 2 milyon euro versek alırdık. Ama bu para verilmedi. Şimdi ise fiyatı çok daha yüksek, şu anda Kaan'ı almamız zor. Ozan Kabak ile transfer konusunda görüşmedik. Kendisi Liverpool'dan sonra Avrupa'da bilinen adından söz ettiren bir oyuncu. Kendisine kapımız her zaman açık ancak şu anda bir görüşme yapılmadı. Stoper almayı düşünüyorum. Şu an için yabancı bir stoper düşünüyoruz.

Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek

"MORUTAN'I BEĞENİYORUM"

Morutan'ı biz ilk olarak 2017'de izlemişiz. O dönem… Juventus Bükreş ile oynadığı bir maçta Scout grubumuz izledi. O da Botoşani'de oynuyordu. Belki o zaman 2. Ligde, 3. Ligde bir takımız olsaydı alıp gelişmesini orada tamamlayabilirdik. Çok ufak bir paraya da alınabilirdi o dönemde. Şu felsefenin oturması lazım. Türkiye'de alınan oyuncunun genç de olsa, yaşı da olsa hemen anında katkı vermesi bekleniyor. Gelişim çağında oldukları bazen unutuluyor genç oyuncuların. Morutan, Daha sonra Romanya içerisinde transfer yapıyor. Biz o zaman o yaşta alabilseydik gelişimini bizde sağlayacaktı. Şimdi ise çok yüksek paralar konuşuluyor. Çok beğendiğimiz bir oyuncu ama o seviyelere çıkmamız mümkün değil. Beğeniyorum, ilerleyen yıllarda daha da iyi olacağını düşünüyorum.

Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek
Morutan

"MORUTAN İÇİN RAKAM ÇOK YÜKSEK"

Şu anki durum, rakam olarak bize çok yüksek. O seviyelere çıkmamız mümkün değil. Bonservisiyle ayrılanlar olabilirse mümkün; ama yine de rakam yüksek. Konuşulur. Önemli olan limit. Limitimizi açabilecek bir hamlemiz, ayrılan arkadaşlarımız olursa düşünülebilir. Şu anda konuşulmadı. Duyduğumuzu söylüyorum. Yazılanlar ve duyduğumuz rakamların büyük olduğu yönünde. Belki bir gün resmi olarak oturulursa, gerekli ve uygun şartlarla hamlemizi yapabiliriz.

Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek

"DIAGNE'Yİ İYİ Kİ ALDIK"

Transfer dinamik bir süreç. Bitinceye kadar kimse ne yaptığınızı bilemez. Benim listem üç kişide var. Bende de duruyor. Her an gidebilir düşüncesi vardı Diagne ile ilgili. Kendisi de bazı yerlerde bunu istediğini söylemişti. Yarın başka bir imkan, teklif gelebilir. Öyle bir şey size sunarlar ki, bu rakam nereden çıktı dersiniz, inanamazsınız. Dönem transferi yapmak zorunda olduğumuz zamanlar vardı. Diagne'yi biz aldığımız zaman, Ozan Kabak'tan gelen parayı ancak o dönemde harcayabiliyorduk. FFP gereği kış döneminde kulübün kasasına giren transfer parasını yazın bonservise taşıyamıyorduk. O dönem Diagne'yi aldık, iyi ki de aldık, şampiyon olduk.

Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek

"SCOUT EKİBİNİN BİLMEDİĞİ HİÇBİR OYUNCU YOK"

Moder, Polonya'da yakaladığımız oyunculardan biri. Onu çok istedik. Sonra milli takımda oynadı değeri birden arttı. Brighton 11 milyon euro verdi. 11 milyon verdi ve ocak ayında oyuncuyu kulübe bıraktı. Bakın, Brighton. Diğerlerine gelmiyorum. Rekabet ortamını anlatmak istedim. Bunlarla rekabet ediyorsunuz. Bunlardan biz çok buluyoruz. Scout ekibimizin ben gittiğim zaman kalmasını istedim. Dünyanın her tarafıyla ilişkileri var. Dünyanın bildiği, herkesin bildiği, ama Scout ekibinin bilmediği hiçbir oyuncu yok. Bu kadar net söylüyorum. Hani bazen diyorlar ya, "nasıl bulamıyorsunuz bu adamları, şurada şöyle bir adam var" diye. Bizim çok yüksek rakamlı bir datamız var, takip ediyoruz.

Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek
Jakub Moder

"TRANSFERLER DURMAYACAK"

Transferlerimizin durmayacağını söyledim. Ben bir kabul değiştireceğimizi düşünüyorum. Yakın zamanda başka tedbirler dolabilir. Sadece genç almak için değil. Hem işimize yarayacak, hem tam isabet, inandığımız, güvendiğimiz, genç, yaş almış ayırt etmeden devam edeceğiz. Zamanlama çok önemlidir. Bir transferi siz bulduğunuz anda küçük bir rakama bitirmezseniz bir sonraki sene karşınızda büyük rakamlar görebilirsiniz. Kafamda beni yansıtan, beni tanıdığınız baskı, pres, kontrapres yapabilecek ve pası oynayabilecek bir oyun ortaya koymaya çalışıyorum. Biraz daha enerji katmaya çalışıyorum. Bunun ekonomisi ucuz diye bazıları almıyoruz.

Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek

"TRANSFER SÜRESİNİN KISA OLDUĞU DÖNEMLERDE SİZE İHTİYAÇ HİSSETTİRİR"

Transfer için sadece ekonomiyi bir argüman olarak düşünmeyelim. Yetenek olması, sonradan para kazanmayı düşünmemiz gibi, birçok argüman var. Transfer süresinin kısa olduğu dönemlerde size ihtiyaç hissettirir. Bir transferin birçok oluşumu var. Sadece bir nokta değil."

Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek

Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek - Son Dakika Spor


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