Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum - Son Dakika Spor

Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum

24 dakika önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından, "Herhangi bir bulgu yok, gayet iyiyim, evdeyim, evden çıkmıyorum. Yarın ne olacağını bilemeyiz, yarın bize de gelebilir bu lanet virüs" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a konuştu.

"YARIN BİZE DE GELEBİLİR BU LANET VİRÜS"

Sergen Yalçın, "Herhangi bir bulgu yok, gayet iyiyim, evdeyim, evden çıkmıyorum. Fatih hocanın haberini aldım, çok üzüldüm, çok geçmiş olsun. Yarın ne olacağını bilemeyiz, yarın bize de gelebilir bu lanet virüs. Şu anda iyiyiz, evden çıkmıyoruz. Hepimiz dikkat edelim ve zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım" dedi.

Bilindiği üzere Galatasaray, son olarak Beşiktaş ile TT Stadı'nda karşı karşıya gelmişti.

Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum
Sergen Yalçın, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:19 

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