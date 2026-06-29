Fatma Şahin bir aylık maaşını Venezuela için başlatılan kampanyaya bağışladı - Son Dakika
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Fatma Şahin bir aylık maaşını Venezuela için başlatılan kampanyaya bağışladı

Fatma Şahin bir aylık maaşını Venezuela için başlatılan kampanyaya bağışladı
29.06.2026 11:43
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından başlatılan yardım kampanyasına bir aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Şahin, Gazianteplilere dayanışma çağrısında bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Venezuela'da yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından başlatılan yardım kampanyasına bir aylık maaşını bağışladı. Şahin, Gazianteplilere dayanışma ve yardımlaşma çağrısında bulundu. Venezuela'da 24 Haziran'da, 39 saniye arayla Yaracuy Eyaleti'ne bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalette bulunan San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde meydana gelen ardışık depremler ülke genelinde büyük yıkıma neden olurken, Gaziantep afet bölgesine destek için harekete geçti.

Fatma Şahin bir aylık maaşını Venezuela için başlatılan kampanyaya bağışladı

GAZİANTEP'TEN VENEZUELA'YA İNSANİ YARDIM DESTEĞİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, başta çocuk maması ve çocuk bezi olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan insani yardım desteğini bölgeye ulaştırmak amacıyla çalışmalarını başlattı. Başkan Fatma Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kardeş şehir La Guaira'dan acı haberler aldıklarını, daha önce Gaziantep'te ağırladıkları heyette yer alan bazı kişilerin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

ŞAHİN BİR AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI

Başkan Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, açılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulunurken bir aylık maaşını kampanyaya bağışladığını kamuoyuyla paylaştı. Venezuela'da yaşanan afeti üzüntüyle takip ettiğini belirten Şahin, "Kardeş belediyemiz La Guaira'dan da acı haberler aldık. Daha önce protokol imzalarken bir araya geldiğimiz, şehrimizde misafir ettiğimiz dostlarımızdan hayatını kaybedenlerin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik. Acılarını yürekten paylaşıyoruz. Biz Gaziantep olarak depremin ne demek olduğunu, bir gecede hayatın nasıl değiştiğini, kaybetmenin ve yeniden ayağa kalkmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden Venezuela halkının acısını kendi acımız olarak görüyoruz" dedi.

ŞAHİN: KARDEŞ VENEZUELA HALKININ YARALARINI BİRLİKTE SARALIM

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tüm Gazianteplileri yardım kampanyasına destek olmaya davet etti. Şahin, "Ben, Fatma Şahin olarak, bir aylık maaşımı Venezuela Büyükelçiliği'nin başlattığı yardım kampanyasına bağışlıyorum. Tüm Gaziantepli hemşehrilerimizi de aşağıda bilgilerini paylaştığımız bu yardım kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak da başta çocuk bezi ve çocuk maması olmak üzere, ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir yardım tırını bu hafta bölgeye ulaştırmak üzere yola çıkarıyoruz. Dayanışma en zor günlerde anlam kazanır. Haydi Gaziantep, gelin kardeş Venezuela halkının yaralarını birlikte saralım" ifadelerini kullandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı insani yardım tırının, afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarılacağı belirtildi.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Fatma Şahin Fatma Şahin bir aylık maaşını Venezuela için başlatılan kampanyaya bağışladı - Son Dakika

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