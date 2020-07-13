Fatma Şahin'den Charlize Theron'a "baklava daveti" - Son Dakika

Fatma Şahin'den Charlize Theron'a "baklava daveti"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "The Old Guard" filminde baklava yeme sahnesi bulunan ve Gaziantep baklavasına öven Hollywood yıldızı oyuncu Charlize Theron'u kente davet etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "The Old Guard" filminde baklava yeme sahnesi bulunan ve Gaziantep baklavasına öven Hollywood yıldızı oyuncu Charlize Theron'u kente davet etti.

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Fatma Şahin, AA muhabirine, geçen yıl "Oscar Ödülleri" olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödülü olan "Akademi Ödülleri" töreni kapsamında düzenlenen yemeğin menüsünde baklava ikramı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Charlize Theron'un da bu menüde Antep baklavasının tadına baktığını öğrendiklerini ifade eden Şahin, vizyona giren "The Old Guard" filmdeki sahneden de çok etkilendiklerini belirtti. Şahin, şöyle konuştu:

"Filmdeki sahneyi izleyince Antep baklavasının tadı bir dilimle belli olmaz diye düşündük ve kendisine baklava gönderip buraya davet etme kararı aldık. Davetimizi sosyal medya hesaplarımızdan da gerçekleştirdik. Kendisine resmi davette de bulunacağız. Theron'u gastronomi ve lezzet başkenti olan Gaziantep'te ağırlamaktan ziyadesiyle mutlu olacağız."

Netflix Türkiye, Twitter hesabından "Afiyet olsun" ifadesiyle birkaç gün önce vizyona giren Gina Prince'in yönettiği, aksiyon dalındaki "The Old Guard" filminden bazı sahneleri Charlize Theron'u da etiketleyerek paylaşmış, Theron ise İngilizce olarak "Şimdiye kadar yediğim en iyi tat. En iyisinin Gaziantep'te olduğunu duydum." karşılığını vermişti.

Charlize Theron, Fatma Şahin, Hollywood, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatma Şahin'den Charlize Theron'a 'baklava daveti' - Son Dakika
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