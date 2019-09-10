Fatsa Tapu Müdürlüğüne İhsan Köroğlu atandı

Fatsa İlçe Tapu Müdürlüğü görevine İhsan Köroğlu atandı.



Halka en iyi hizmeti vermek için çalışacağını belirten Fatsa Tapu Müdürü İhsan Köroğlu, "1998 yılında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladım. Sivas, Samsun, Çankırı, Yozgat, Amasya illerinde görev yaptım. 2011 yılında ise tapu müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak göreve başladım. 2014 yılında Fatsa ilçesinde görev yaptım ve sonrasında Havza ilçesine Tapu Müdürü olarak atandım. En son kararname ile Fatsa Tapu Müdürlüğüne atandım. Fatsa'ya yabancı biri değilim. Müdürlüğümüz hem teknolojik hem de bireysel olarak tam anlamıyla hizmet veren bir kurumdur. Aynı düzen ve hizmetle önceliğimiz vatandaş memnuniyeti olmak üzere vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Halkımıza en kaliteli hizmeti vermek için ben ve personelim buradayız. Yeni görevim tüm ilçeye hayırlı olsun" dedi. - ORDU