FAYTONCULUK MESLEĞİNİN SON TEMSİLCİSİ ÇIRAK BULAMIYORUM - Son Dakika
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FAYTONCULUK MESLEĞİNİN SON TEMSİLCİSİ ÇIRAK BULAMIYORUM

08.10.2022 15:24

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 10 ile 20 gün arasında talep edilen faytonu yapan 85 yaşındaki Ali Çam (85), kendisinden sonra mesleği yapacak çırak bulunmadığını belirtti.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 10 ile 20 gün arasında talep edilen faytonu yapan 85 yaşındaki Ali Çam (85), kendisinden sonra mesleği yapacak çırak bulunmadığını belirtti. Çam, Yanımda çırak olarak başlayanların hepsi bırakarak marangoz oldu ya da fabrikalarda çalışmaya başladı dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşamını sürdüren evli, 2 çocuk babası Ali Çam, sevdiği faytonculuk mesleğini yapabilmek için okulu bıraktı. 1954 yılında başladığı mesleği günümüzde de sürdüren Çam, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü heyecanıyla fayton yapımına devam ediyor. Talep edilen faytonun 10 ile 20 gün arasında yapımını tamamlayan Çam, faytonları 10 ile 15 bin TL arasında satıyor. Teknoloji, ulaşım ve taşıma araçlarının olmadığı dönemlerde talep gelen Almanya'ya da fayton gönderdiğini dile getiren Çam, bu talebin özellikle son 2 yıldır azaldığını söyledi.

'YANIMDA ÇIRAK OLARAK BAŞLAYANLARIN HEPSİ BIRAKARAK MARANGOZ OLDU'

Kendisinden sonra mesleği sürdürecek çırak olmadığını ifade eden Çam, son 2 yıldır taleplerin azaldığını belirtip, 1954 yılından beridir yapıyorum. Bu meslek için okulu bıraktım. Faytonda kesinlikle teknoloji kullanmıyorum. İlk günkü gibi kendim kesip, ele emeği olarak kendim yapıyorum. Ürettiklerimi cinsine göre 10 ile 15 bin TL arasında satıyorum. Günümüzde neredeyse tek kaldım. Son 2 yıldır çok fazla bir talep kalmadı. Kahvede oturmak yerine burada dükkanımda duruyorum. Vakit geçiriyorum. Yanımda çırak olarak başlayanların hepsi bırakarak marangoz oldu ya da fabrikalarda çalışmaya başladı. Üzülüyorum. Türkiye'nin her yerinde ürettiğim faytonlardan var. Almanya'ya dahi gönderdim. Yaşım ilerledi ama severek yapıyorum diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Yunusemre, Ali Çam, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FAYTONCULUK MESLEĞİNİN SON TEMSİLCİSİ ÇIRAK BULAMIYORUM - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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