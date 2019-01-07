- Feci trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Öğrenci servisi işçileri taşıyan minibüs ile çarpıştı: 3 ölü, 13 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde, iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Birecik
karayolunun Yanaloba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin A. yönetimindeki 44 EG 340 plakalı öğrenci servis minibüsü ile Mahmut A. idaresindeki 37 BF 201 plakalı işçi servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, Fethi Akkurt ile Hatice Sonar
olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan Hüseyin A., Mahmut. A., Zeynep I., Nihal ve Büşra A., Zeliha B., Osman Ç., Aysel O., Şengül B., Sabriye G.,, Vahide K., Şule K., Hatice S., Aysel S., 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Suruç ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Aysel Sonar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılardan üçünün daha durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.