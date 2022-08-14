TRABZON'A GELEN PATRİK BARTHOLOMEOS: ŞAMPİYON KİM OLACAK YÜZDE 100 BELLİ - Son Dakika
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TRABZON'A GELEN PATRİK BARTHOLOMEOS: ŞAMPİYON KİM OLACAK YÜZDE 100 BELLİ

14.08.2022 15:51

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'ndaki 9'uncu ayin için Trabzon'a geldi.

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'ndaki 9'uncu ayin için Trabzon'a geldi. Havalimanından Trabzonspor atkısı ile çıkan Bartholomeos, "Şampiyon kim olacak yüzde 100 belli" dedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, yarın 9'uncusu düzenlenecek ayini yönetmek için Trabzon'a geldi. Bartholomeos, tarifeli uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. İş insanı Efkan Başkan, Bartholomeos'a isminin yazılı olduğu Trabzonspor şampiyonluk forması, kaşkol ve maske hediye etti.

Havalimanı çıkışında omzuna Trabzonspor atkısı takılan Bartholomeos, gazetecilerle de selamlaştı. Gazetecilerin, 'Şampiyon kim olacak' sorusuna Bartholomeos, "Çok mutluyuz. Daimi başarılar dileriz. Şampiyon kim olacak yüzde 100 belli" cevabını verdi. Bindiği araçta yüzüne Trabzonspor logolarının yer aldığı maskeyi takan Bartholomeos ve beraberindekiler, daha sonra konaklayacakları otele geçti. (DHA)

YORUMLAR
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Valencia'anın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın Valencia'anın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın Fener Rum Patriği Bartholomeos, yarın Sümela Manastırı'nda ayin yönetecek Fener Rum Patriği Bartholomeos, yarın Sümela Manastırı'nda ayin yönetecek
Kaynak: DHA

Bartholomeos, Fenerbahçe, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRABZON'A GELEN PATRİK BARTHOLOMEOS: ŞAMPİYON KİM OLACAK YÜZDE 100 BELLİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: TRABZON'A GELEN PATRİK BARTHOLOMEOS: ŞAMPİYON KİM OLACAK YÜZDE 100 BELLİ - Son Dakika
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