Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı

Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgisini kazanan Pelkas, Erzurumspor karşısında takımının 3. golünü buldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında da takımına gol katkısı sağlayan 31 yaşındaki hücumcu, Gaziantep , Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa müsabakalarında da fileleri havalandırmıştı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve ligin büyük bölümünde sağ açıkta görev yapan Valencia, son haftalarda forvette görev yapmaya başladı.

İkinci yarıda bulduğu birkaç pozisyonu değerlendiremeyen Fenerbahçe, rakibinin 81. dakikada Özgür Sert'in ayağından bulduğu gole engel olamadı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 76'ya yükseltti ve haftayı lider Beşiktaş 'ın 5 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.

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