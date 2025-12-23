Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası - Son Dakika
Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Sadettin Saran\'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası
23.12.2025 14:30  Güncelleme: 14:45
Sadettin Saran\'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale Assos'taki villasının bekçisi alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Saran'ın Kuruoba köyündeki villası, dron ile havadan görüntülendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasında yapılan aramaların ardından gözaltına alınan bekçi H.D., için karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran'ın Ayvacık İlçesi'ne bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapılmıştı.

Sadettin Saran'ın villasının bekçisi serbest bırakıldı

VİLLASININ BEKÇİSİ SERBEST BIRAKILDI

Yapılan aramaların ardından gözaltına alınan villanın bekçisi H.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Sadettin Saran'ın Kuruoba köyündeki villası, dron ile havadan görüntülendi.

Sadettin Saran'ın villasının bekçisi serbest bırakıldı
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası - Son Dakika

