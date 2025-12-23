Sadettin Saran\'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasında yapılan aramaların ardından gözaltına alınan bekçi H.D., için karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran'ın Ayvacık İlçesi'ne bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapılmıştı.
Yapılan aramaların ardından gözaltına alınan villanın bekçisi H.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Sadettin Saran'ın Kuruoba köyündeki villası, dron ile havadan görüntülendi.
