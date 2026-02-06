Fenerbahçe bayrakları asılan mezarlıkta ağabeyini andı; enkazdan boynunda takımının atkısıyla çıktı - Son Dakika
Fenerbahçe bayrakları asılan mezarlıkta ağabeyini andı; enkazdan boynunda takımının atkısıyla çıktı

06.02.2026 14:41
ADANA'da 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden 418 kişi, felaketin 3'üncü yıl dönümünde unutulmadı.

ADANA'da 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden 418 kişi, felaketin 3'üncü yıl dönümünde unutulmadı. Yakınlarını kaybedenler, Deprem Şehitliği'nde duygu dolu anlar yaşadı. Fenerbahçe bayrakları asılan mezarlıkta ağabeyi için gözyaşı döken Gönül Çapar (61), "Ağabeyimin yaşadığı apartman tamamen yıkılmış, kül gibi yere yığılmıştı. Fanatik, çok koyu bir Fenerbahçeliydi. Ölürken bile boynunda Fenerbahçe atkısı vardı. Enkazdan o şekilde çıktı. O yüzden mezarına biz de böyle Fenerbahçe bayraklarını astık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden olurken, tüm Türkiye'de acı bir iz bıraktı. Depremde 13 binanın yıkıldığı Adana'da, 418 kişi yaşamını yitirdi. Yakınlarını kaybedenler, depremin yıl dönümünde Kabasakal Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'nde duygu dolu anlar yaşadı. Acılı aileler, Türk bayrakları ve çiçeklerle donatılan kabirleri temizleyip, dua etti. Depremzedelerin kabirlerine konulan balon ve rüzgar güllerinin yanı sıra futbol fanatiklerinin mezarlarına asılı takım bayrakları da dikkat çekti.

FANATİK FENERBAHÇELİYDİ, MEZARI TAKIM BAYRAKLARI ASILDI

Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 11 katlı Özgür Apartmanı'nın 1'inci katında yaşayan ve depremle birlikte apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında eşiyle birlikte yaşamını yitiren fanatik bir Fenerbahçeli olan Uğur İkanç'ın (65) mezarı, depremin 3'üncü yıl dönümünde takım bayrakları ile süslendi. Mezar başında ağabeyi için dua eden Gönül Çapar, "Abim ve eşi depremde apartmanın yıkılması sonucu 3 gün enkaz altında kaldılar. İlk andan itibaren telefonla ulaşamayınca hemen yola çıktık ama enkazla karşılaştık. Apartman tamamen yıkılmış, kül gibi yere yığılmıştı. Fanatik çok koyu bir Fenerbahçeliydi. Ölürken bile boynunda Fenerbahçe atkısı vardı. Enkazdan o şekilde çıktı. O yüzden mezarına biz de böyle Fenerbahçe bayraklarını astık. Hala büyük bir acı hissediyoruz. Aradan 3 yıl geçti ama hiç unutmadık" diye konuştu.

AYNI SİTEDE OTURDUĞU KIZININ APARTMANI, GÖZLERİ ÖNÜNDE YIKILDI

Depremde aynı sitede farklı bloklarda oturdukları kızı Meral Hasırcı (49), İncirlik Üssü'nde itfaiyeci olarak görev yapan damadı Hakan Hasırcı (55) ve 3 torunu Ülker, Begüm ve Şevval Hasırcı'yı kaybeden Ülker Turhan (70) ise şöyle konuştu:

"Her şey bir anda oldu. Bir anda her şeyimizi kaybettik. Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi'nde oturuyorduk. 14 katlıydı. B blokta biz, C blokta kızım ve ailesi yaşıyordu. Bizim blok ağır hasar gördü ama kızımın binası gözlerimin önünde yerle bir oldu. Kendi evimden, kızımın evinin yıkıldığı anı gördüm. Bir anne için anlatılmaz çok büyük bir acıydı. İndiğimizde 14 katlı apartman 2 katlı gibi kalmıştı. Kıyametti, benim o gün kendi kıyametim koptu. Ben hala o enkazdayım. 3 yıldır gece uykusu uyumuyorum. Her gün buradayım. Artık evimiz burada çünkü çocuklarım burada. Birimiz değil hepimiz öldük. Allah bir daha yaşatmasın."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Fenerbahçe, Futbol, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
