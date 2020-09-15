Fenerbahçe Beko'da medya günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Fenerbahçe Beko'da medya günü etkinliği düzenlendi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu öncesi düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu öncesi düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen THY Avrupa Ligi organizasyonuna, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, başantrenör Igor Kokoskov ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu katıldı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Gherardini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir süre basketboldan uzak kaldıklarını belirterek, "Uzun zaman sonra bu salona geri döndüğüm için çok özel duygular hissediyorum. Çok belirsiz bir dönemden geçtik. Hepimiz basketbol oynamak istiyoruz. Güzel bir sezon olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesi takımda büyük değişikliğe gidildiğini aktaran İtalyan basketbol adamı, "Yeni bir bölüme başlıyoruz. Bu bölüme, 'Sarı Miras' dedik. Fenerbahçe, Türk basketbol tarihinde önemli işler yaptı. Fenerbahçe, adını tarihin kitaplarına yazdırdı. Yeni başantrenör ve oyuncular var. Aynı felsefeyle yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz en iyisini yapmak ve mücadele etmek. Çok heyecanlıyız. Yeni takımı zaman içinde çok seveceksiniz." diye konuştu.

Maurizio Gherardini, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in görevinden ayrılması ve kendisinin Fenerbahçe Beko'da devam etmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Çok kolay bir karar değildi. Onunla çok özel bir ilişkim var. 20 yıldan fazla süredir bir dostluğumuz var. Obradovic, son süreçte ailesini daha fazla düşünmeye başladı. Bu, inanılmaz stresli bir iş. Arada bir durup şarj olmak gerekiyor. Ben de kendimi ve kulübü düşündüm. Burada inanılmaz tecrübeler ve güzel günler yaşadım. Önemli bir sorumluluğum olduğunu düşündüm. Bu zor süreçte burada kalıp destek olmaya karar verdim."

Transfer sürecinde en iyi kadroyu oluşturabilmek adına çok iyi çalıştıklarını dile getiren Gherardini, mücadele gücü yüksek bir oyuncu grubuna sahip olduklarını ve onlara çok güvendiklerini kaydetti.

Igor Kokoskov: "En iyi basketbolu oynatmayı hedefliyoruz"

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Igor Kokoskov, sarı-lacivertli takımda görev yapacağı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Takımda çok sıcak karşılandığını aktaran Sırp başantrenör, "Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve mutluyum. İstanbul'a daha önce birçok kez geldim. Türkiye'ye, İstanbul'a ve Fenerbahçe'ye çok büyük saygım var. Fenerbahçe dünya çapında büyük bir marka. Taraftarın da büyük beklentisi olduğunu biliyorum. Bütün tecrübemizi ve bilgimizi takımla paylaşacağımıza söz veriyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle çok zor bir süreç yaşadıklarını ifade eden Kokoskov, "Önümüzde belirsiz bir sezon var ancak çok heyecanlıyız. Eski ve yeni oyunculardan sentez bir takım kurduk. Kadromuzda çok profesyonel oyunculara sahibiz. Modern basketbolda önemli olan kazanmaktır. Esnek olmak gerekiyor. Çok hızlı oynayacağımıza söz veremiyorum. Nasıl oynayacağımızı ben değil oyuncularımız belirleyecek. En iyi basketbolu oynatmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Beko'ya tarihi başarılar yaşatan Obradovic'in çok yakın arkadaşı olduğunun altını çizen Igor Kokoskov, "Obradovic benim basketbol mentorum. Buraya gelmeden önce onunla çok fazla konuştuk. Burayla ilgili hep iyi şeyler söyledi." dedi.

Son olarak sağlıklı bir çalışma ortamının önemine dikkati çeken Kokoskov, şunları kaydetti:

"Teknik ekip olarak öz güvenimiz yüksek. Kendimizi kimseyle kıyaslamıyoruz. Kadromuzda daha fazla Türk antrenör olmasını istedim. Erdem Can çok kaliteli bir antrenör. Çalışmaya çok seven bir ekibiz. Çok büyük sözler vermek istemiyorum ama beklentilerin tabii ki farkındayım. Hep bir sonraki maç en önemli maç olacak. Hep kazanmak için oynayacağız."

Melih Mahmutoğlu: "Oyuncular çok istekli ve heyecanlı"

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, yeni sezon öncesi çok istekli ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle basketboldan uzak kaldıklarını aktaran milli basketbolcu, "Zor dönemler geçirdik. Değişik bir sezon olacak. Elimizden geleni yapacağız. Yeni başantrenör ve oyuncular var. Fenerbahçe'de 8. senem olacak. Güzel bir ortam oldu. Sezona iyi başlamak istiyoruz. Hedef yine şampiyonluklar. Değişim zor olacak ama elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan oyuncuların Fenerbahçe'nin büyüklüğünü farkında olduğunu anlatan Melih Mahmutoğlu, "Burası çok büyük bir camia. 7 senedir birçok oyuncuyla beraber oynadım. Yeni bir sistem var. Zor zamanlarımız olacak. Oyuncular çok istekli ve heyecanlı. Şu an her şey yolunda. Sağlıklı ve güzel bir sezon olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Kovid-19 salgınının hala devam ettiğine dikkati çeken 30 yaşındaki şutör, "Geçen sezon liglerin oynanmasından yana değildim. Ciddi bir durum vardı ve bu hala devam ediyor. Bu sezon böyle devam edecek gibi duruyor. İmkan olsa NBA'deki sistem gibi oynanabilse. Böyle olsa herkes mutlu olur. Seyirci olmayacak. Her maçtan önce Kovid-19 testi olacak. İnşallah bu süreci ciddi bir sağlık sorunu yaşanmadan atlatırız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Beko'da medya günü etkinliği düzenlendi

Melih Mahmutoğlu, Malcolm Thomas, basketbol, Medya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 15:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'da medya günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı arttı Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı HDP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı Arsenal, Aubameyang'ın sözleşmesini yeniledi Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi
Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi         
17:34
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor         
17:15
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu         
16:04
Kullanım miktarı aynı gelen faturalar farklı! İstanbul'da 18, Bursa'da 50 liralık borç çıkardılar Kullanım miktarı aynı gelen faturalar farklı! İstanbul'da 18, Bursa'da 50 liralık borç çıkardılar         
15:58
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek         
14:51
Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı         
14:49
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı         
11:47
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu         
11:18
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Türkiye, cuma günü yağışlı havanın etkisine girecek Meteoroloji bölge bölge uyardı! Türkiye, cuma günü yağışlı havanın etkisine girecek         
10:19
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Sergen Yalçın 1 maç daha takımının başında olamayacak TFF Başkanı Nihat Özdemir: Sergen Yalçın 1 maç daha takımının başında olamayacak         
08:56
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Canan Kaftancıoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 21:59:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Beko'da medya günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei