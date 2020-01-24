Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano | Euroleague maç notları

Olimpia Milano’nu bu sezon Euroleague’in dördüncü haftasında aldığı galibiyete dek, Fenerbahçe Beko rakibiyle oynadığı son 10 maçı da kazanmıştı. İki takımın arasındaki toplam 15 maçın 11’ini Sarı-lacivertliler kazandı.

Fenerbahçe koçu Zeljko Obradovic ile Milano koçu Ettore Messina, son 27 yılda toplam 13 kez Euroleague şampiyonluğu yaşadılar.

Fenerbahçe Beko cephesi

Fenerbahçe Beko, 12 Aralık ile 27 Aralık arasında üst üste dört maç kaybettikten sonra üç maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. Ancak geçtiğimiz hafta iç sahada Barcelona’ya karşı alınan altı farklı yenilgi, bu serinin sonunu getirdi.

Sarı-lacivertliler, Milano’ya karşı kazanırsa play-off potasının hemen altında yer alan dokuzuncu sıradaki Kızılyıldız ile galibiyet sayısını eşitleyecek.

Koç Obradoviç, bu sezon şu ana dek 13 farklı oyuncuyu ilk beşte kullandı. Hiçbir oyuncu her maça ilk beşte başlayamadı.

Geçtiğimiz sezonun MVP’si Jan Vesely, dokuz maç üst üste kaçırdıktan sonra geçtiğimiz haftaki Barcelona maçı ile Euroleague’de parkelere döndü.

Fenerbahçe’de sezonun en göze çarpan oyuncusu Fransız guard Nando De Colo. De Colo, maç başına 18,81 sayıyla lig dördüncüsü. Aynı zamanda maç başına 19,38 verimlilik puanıyla bu alanda da lig dördüncüsü.

De Colo, son 19 maçının 18’inde çift haneli skor üretmeyi başardı. Ek olarak son 12 maçının 11’inde en az bir üçlük isabet buldu.

Oyun kurucu Kostas Sloukas, maç başına 6,9 asist yapıyor. Yunan guard, bu alanda ortalama 9,5 asist yapan Nick Calathes’in ardından ikinci sırada.

Olimpia Milano cephesi

İtalya temsilcisi, Euroleague’in ilk yedi haftasında altı kez kazandıktan sonra, 13 haftada yalnızca dört kez kazanabildi.

Milano, çift maçla geçilen geçtiğimiz haftada iki maçını da kaybetti. İlk olarak diğer temsilcimzi Anadolu Efes’e mağlup olan Messina’nın ekibi, sonrasında Maccabi Tel Aviv deplasmanında yenildi.

Milano’da da, Fenerbahçe’de olduğu gibi, hiçbir oyuncu şu ana dek her maça ilk beşte başlayamadı. Messina, Euroleague’de 14 farklı oyuncuyu ilk beşte kullandı.

Kuzey İtalya ekibinde geçtiğimiz hafta iki oyuncuyla yollar ayrıldı: Aaron White ve Shelvin Mack.

Paul Binghia, maç başına bir blok yapıyor ve bu alanda lig dördüncüsü.