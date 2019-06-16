Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yönetimi ibra edildi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetiminin 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
Başkanı Ali Koç
ve yönetiminin 5 Haziran-31 Aralık
2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü
'nün Ülker Stadyumu'nda düzenlenen Olağan Mali Genel Kurulu'nda üyelerin raporlar hakkındaki görüşlerinin ardından yönetimin ibra oylaması yapıldı. Üyeler yönetim ve denetleme kurulu için iki ayrı oylama gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulunun 5 Haziran - 31 Aralık 2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi. - İSTANBUL
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Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi