Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yönetimi ibra edildi
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yönetimi ibra edildi

25 dakika önce

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetiminin 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yönetimi ibra edildi, System.String[]
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetiminin 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Ülker Stadyumu'nda düzenlenen Olağan Mali Genel Kurulu'nda üyelerin raporlar hakkındaki görüşlerinin ardından yönetimin ibra oylaması yapıldı. Üyeler yönetim ve denetleme kurulu için iki ayrı oylama gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulunun 5 Haziran - 31 Aralık 2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Spor Kulübü, 5 Haziran, Aralık, Ali Koç, Spor
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