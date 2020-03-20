Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör hamlesi! Efsane isim... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör hamlesi! Efsane isim... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör hamlesi! Efsane isim...

6 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör hamlesi! Efsane isim..., System.String[]

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe'de gelecek sezonun yapılanması için tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Bu kapsamda temasa geçilen son ismin, sarı-lacivertlilere Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösteren, 2006-2007'de kulübün 100. yılında lig şampiyonu olan ve 2007'de Süper Kupa'yı kaldıran Arthur Zico olduğu öğrenildi. Brezilyalı teknik adam ile dolaylı olarak temasa geçen yönetimin, 67 yaşındaki isimden aldığı yanıtlardan memnun olmadığı da belirtildi.


YABANCI HOCA DEFTERİ KAPATILDI


Zico'nun göreve kendi ekibiyle gelmeyi istediği, bununla birlikte yeni bir kadro için transfer bütçesi istediği ifade edildi. Brezilyalı teknik adamın yıllık maliyetinin de hayli yüksek bulunduğu bildirildi. Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, efsane isim konusunda geri adım attı. Zico girişiminin olumsuz sonuçlanmasının ardından yabancı teknik adam defteri de böylece kapanmış oldu.


NEDEN AYRILMIŞTI?


2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Arthur Zico, ayrılığı, "Bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrası soyunma odasında Volkan ve Lugano kavga ediyordu. O sırada odaya başkan Aziz Yıldırım girdi ve kavgayı ayırmaya çalıştı. O esnada kardeşim Edu da kavgayı ayırmaya çalışıyordu. Sonra ne olduğunu anlayamadığım bir nedenden dolayı başkan ile Edu birbirine girdiler. Aralarındaki kavgayı güçlükle ayırabildik. O günden sonra Edu takımla ilişkisini kesti ve benim için en mutsuz günlerim başladı. Kısa bir süre sonra ben de ayrılmak zorunda kaldım" diye anlatmıştı.


HÜSEYİN EROĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜLER


Fenerbahçe'de "Futbol Koordinatörlüğü" olarak tanımlanan A Takım ile Akademi arasındaki köprü görevi için Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın yanı sıra Altınordu'nun hocası Hüseyin Eroğlu ile ilgili de girişimde bulunulduğu öğrenildi. Eroğlu cephesinden yapılan teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmediği, "Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan ile görüşün" diyerek adres gösterdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Altınordu Kulübü ile bir görüşme yaparak 47 yaşındaki teknik adam konusunda izin isteyeceği ifade edildi. Şayet izin alınırsa, Eroğlu ile anlaşma zemini aranarak tecrübeli teknik adam yeni yapılanmanın içine dahil edilecek.

Arthur Antunes Coimbra Zico, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:27 

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