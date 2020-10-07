Fenerbahçe'de tarih tekerrürden mi ibaret - Son Dakika

Fenerbahçe'de tarih tekerrürden mi ibaret

07.10.2020 10:54
Fenerbahçe'de tarih tekerrürden mi ibaret, System.String[]

Fenerbahçe, yeni sezon planlamasında bir hayli mesai harcarken tarihin de tekerrür etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, yeni sezon planlamasında bir hayli mesai harcarken tarihin de tekerrür etmesi bekleniyor.

1987-88 ile 2019-20 sezonunda yaşanan başarısızlıktaki benzerlik dikkatleri çekerken bu sezonların ardından gelen 1988-89 ve 2020-21 sezonunları da bir çok benzerliği içinde barındırıyor. 1988'de takıma yapılan takviyeler ile gelen şampiyonluk hatırlanıp, bu sezon gerçekleştirilen transferler göz önüne alındığında yeni sezon için umut veriyor. 1988-89'da rekorlar kırılıp 103 gol atılmış ve 93 puan toplanmıştı. Fenerbahçe, 103 golle maç başına 2,86'lık gol ortalaması yakalayarak Süper Lig tarihinin en golcü takımı olarak tarihe geçmişti. Şimdiki yeni transferlerin ise geldikleri takımlarında geçen sezon toplam 127 gol atmaları yeni bir rekorun müjdeleyicisi olabilir.

İki sezon arasındaki (1988-89/ 2020-21) ortak yönler başlıca şöyle: -Bir önceki sezonlarda alınan başarısız sonuçlar ve ligdeki sıralama-Yeni teknik direktörün gelmesi-Yapılan yüksek sayıda transfer-Sezona Rize deplasmanında ve galibiyetle başlanması-İlk 4 hafta 2 galibiyet, 2 beraberlik alınması

3'ER TEKNİK ADAMLA YAŞANAN BAŞARISIZ SEZONLAR1987-88 sezonunda kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, 3 ayrı teknik adam ile çalıştı. Sezona Yılmaz Yücetürk yönetiminde başlandı. 5'inci haftadaki Sakaryaspor maçında takımı sahaya Birol Pekel çıkarırken sezonun geri kalanında takımın başında teknik direktör Pal Csernai yer aldı. 1987-88 sezonunda ligi şampiyon Galatasaray'ın 35 puan gerisinde 8'inci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 1988-89 sezonuna ise iddialı bir kadro ile başladı. Todor Veselinovic'in takımın başına geldiği söz konusu sezonda sarı-lacivertli takıma 11'i yeni olmak üzere toplamda 14 oyuncu takviyesi yapıldı. Sarı-lacivertliler ligi 93 puanla zirvede bitirirken Aykut Kocaman da 29 golle 'gol kralı' olmuştu. Günümüze döndügümüzde ise geride kalan 2019-20 sezonunda kötü bir tablo daha yaşandı. Fenerbahçe, Ersun Yanal ile başladığı sezonda istediğine ulaşamazken, Yanal'ın ayrılışından sonra takımı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle 2 maç idare etti ve yerini Tahir Karapınar'a bıraktı. Sarı-lacivertli ekip 1987-88 sezonunda olduğu gibi 3 teknik adam değiştirdiği 2019-20 sezonunu 7'nci sırada ve 53 puanla noktaladı. 2020-21 sezonunda takıma önemli takviyeler yaparak 18 oyuncu ile anlaşan Fenerbahçe, 15 oyuncusu ile de yollarını ayırdı. Transferin son gününe kadar yoğun mesai harcayan ve önemli oyuncuları kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, 1988-89 sezonunda olduğu gibi bu sezon ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. 1988'DE DE 2020'DE DE SEZONA RİZE DEPLASMANINDA VE GALİBİYETLE BAŞLANDI1988-89 sezonunun açılış maçında Rizespor'u 5-0, Altay'ı 4-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerliler, Kahramanmaraşspor ve Samsunspor ile 0-0 berabere kalmıştı. 2020-21 sezonunun ilk 4 haftasında yine Rizespor ile lige başlayan Fenerbahçe mücadeleden 2-1 üstünlükle ayrıldı. Sonrasında Hatayspor ve Galatasaray ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

- İstanbul
Fenerbahçe'de tarih tekerrürden mi ibaret
Fenerbahçe'de tarih tekerrürden mi ibaret
Fenerbahçe'de tarih tekerrürden mi ibaret
Fenerbahçe'de tarih tekerrürden mi ibaret
Fenerbahçe'de tarih tekerrürden mi ibaret

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rize, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de tarih tekerrürden mi ibaret - Son Dakika Spor

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