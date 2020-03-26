Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı: Kwadwo Asamoah...

Süper Lig'de zirvenin bir hayli gerisinde kalan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun planlaması için şimdiden düğmeye bastı. Bu sezon Hasan Ali'nin sakatlığında sol bekte büyük bir kriz yaşayan Kanarya, transferde önceliği bu bölgeye verdi. Sarı- Lacivertli yönetim de Juventus'ta mutsuz olan Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek için harekete geçti.



F. Bahçe'nin gündemindeki Asamoah, İtalyan ekibinde yeteri kadar şans bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. İtalyan basını da Ganalı'nın F.Bahçe'ye sıcak baktığını yazdı. Asamoah'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



Kanarya'nın Asamoah'ı düşük bir bonservis bedeli ile transfer etmek istediği öğrenildi. Ganalı oyuncu 2017 yılında Inter forması giyerken Galatasaray'ın kapısından dönmüştü. Ardından Juventus'a imza atmıştı.



KWADWO ASAMOAH KİMDİR?



Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın başkenti Akra'da doğdu. Futbola ülkesinin takımlarından Deportivo'da başladı, ardından Kaaseman'a transfer oldu. İlk profesyonel sözleşmesini ise yine bir başka Gana kulübü Liberty Professionals Accra ile imzaladı. Ancak yeteneğiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken futbolcu 2007'de İsviçre'nin Bellizona takıma transfer oldu. Bellizona'da forma giymesinin ardından 2008 Ocak'ında İtalya'nın Torino takımına kiralık olarak transfer olan Kwadwo Asamoah, 2008 yazında ise bir başka Serie A ekibi Udinese'ye kiralandı. Burada performansı sonrası 2009'da Udinese futbolcuyu bonservisi ile renklerine bağladı. 2012 yılına kadar Udinese formasını başarıyla terleten Ganalı savunmacı 1 milyon Euro'ya transfer olduğu Udinese'den Juventus'a 18 milyon Euro bedelle transfer oldu.



2018 yılında Galatasaray'ın transfer gündemine gelen hatta transferi bitti gözüyle bakılan Asamoah Inter'e transfer olmuştu. 2018-2019 yılında 42 maçta forma giyen Asamoah bu sezon Conte'nin takımın başına geçmesiyle gözden düştü. Gana'lı futbolcu sezonun ilk yarısında sadece 11 maçta forma giyebildi. Kariyeri boyunca 337 maça çıkan Asamoah 13 atma başarısı gösterdi. Gana Milli Takımı forması da giyen 31 yaşındaki oyuncu 40 maçta 4 gollük performans sergiledi. (Sabah)



