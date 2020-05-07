Fenerbahçe'den transfer Alpaslan ve Halil Akbunar harekatı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den transfer Alpaslan ve Halil Akbunar harekatı! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den transfer Alpaslan ve Halil Akbunar harekatı!

28 dakika önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Türk futbolunda 'Alpaslan' dendiğinde akla gelen ilk isim; şüphesiz F.Bahçe ve Milli Takım'ın efsane liberosu Alpaslan Eratlı...

Fenerbahçe'den transfer Alpaslan ve Halil Akbunar harekatı!, System.String[]

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Türk futbolunda 'Alpaslan' dendiğinde akla gelen ilk isim; şüphesiz F. Bahçe ve Milli Takım'ın efsane liberosu Alpaslan Eratlı...

Efendiliği, istikrarı, faul yapmadan top ve adam geçirmemesiyle bilinen Eratlı'nın sarı lacivertlilerden emekliliğinin 37 yıl sonrasında yönetim ikinci bir Alpaslan'ı, Göztepe'nin ön liberosu Alpaslan Öztürk'ü almak için hareket geçti. Yönetim, Göztepe ile 1 yıllık daha sözleşmesi olsa da, gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun çok beğendiği 26 yaşındaki oyuncu için İzmir ekibinin kapısını çaldı. Stiliyle eski F.Bahçeli Lugano'ya benzetilen Alpaslan için Göztepe 3 milyon TL talep etti.

İddialı takımların listesinde

Asıl mevkii ön libero olmasına rağmen, Gassama sakatlanınca sağ bek, Wallace Reis sakatlanınca stopere çekilen ve 1.5 sezondur stoperde kusursuz oynayan Alpaslan, joker niteliğinde biri. İsabetli pasları, faulsüz oynaması, iyi bir kesici olması, kafa toplarındaki hakimiyeti ve sürpriz golleriyle dikkat çeken Alpaslan'ın ismi ara transferde de gündeme gelmişti. Genç oyuncu için Başakşehir, Trabzon ve G. Saray'ın devrede olduğu ancak Göztepeli ismin Emre Belözoğlu faktörü nedeniyle F.Bahçe'yi istediği belirtildi.

Halil'in fiyatı da 3 milyon lira

Göztepe'de bu yıl dikkatleri üzerine çeken Halil Akbunar için de F.Bahçe'nin teklif götüreceği öne sürüldü. Sağ kanatta Deniz Türüç ve Nabil Dirar'la rekabet etmesi beklenen genç yıldız, sürati ve seri stiliyle dikkat çekiyor. 2012'de Göztepe'de profesyonel olan ve sarı kırmızılı taraftarının sevgilisi durumundaki Halil, sağ ve sol ayağını kullanabiliyor. Bu nedenle sol kanatta da oynama yeteneğine sahip oyuncu için de Göztepe'nin 3 milyon lira istediği öğrenildi.

'Alpaslan' denince akla ilk o geliyor

Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden olan Alpaslan Eratlı, 1973-1983 yılları arasında sarı lacivertli formayı giydi ve futbolu da bu kulüpte bıraktı. Türk futbol tarihinen en iyi liberolarından biri kabul edilen Eratlı, 26 kez de A Milli Takım formasını terletti.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 07:58 

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