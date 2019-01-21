Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Transfer
1 saat önce
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Kübalı smaçör Salvador Hidalgo Oliva'yı kadrosuna dahil etti.
Fenerbahçe
Erkek Voleybol Takımı, Kübalı smaçör Salvador Hidalgo Oliva'yı kadrosuna dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Polonya
'nın Jastrzebski Wegiel takımında forma giyen 33 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde Almanya
, Lübnan
, Katar
, Çin
, Rusya
ve Suudi Arabistan
ekiplerinde forma giyen Oliva, 2011-2012 sezonunda Galatasaray
'da da görev yapmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:15 Kaynak: AA
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