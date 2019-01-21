Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Transfer

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Transfer

1 saat önce

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Kübalı smaçör Salvador Hidalgo Oliva'yı kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Transfer, System.String[]
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Kübalı smaçör Salvador Hidalgo Oliva'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımında forma giyen 33 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Almanya, Lübnan, Katar, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan ekiplerinde forma giyen Oliva, 2011-2012 sezonunda Galatasaray'da da görev yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:15 Kaynak: AA

Polonya, voleybol, Fenerbahçe, Spor
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