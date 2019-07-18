Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı: Tek hedefimiz şampiyonluk





"Bu sene taraftarımızın mutlu olma senesi"

"Dünyanın önemli 3 takımı ile karşılaşma imkanı bulacağız"

"Murat Sağlam bizim için umut vadeden bir oyuncu"

"Max Kruse lider bir oyuncu"

" Vedat Muriç Türkiye ligini çok iyi biliyor, bizden biri"

"Garry Rodrigues son derece neşeli ve pozitif bir oyuncu"

"Ersun Yanal genç oyunculara çok önem veriyor"

"Sıkıntılı süreçte genç oyuncuları değerlendirmek bazen onların kaybolmasına sebep olur"

"Murat ile Abdülcebrail uzun süredir Fenerbahçe'deymiş gibi oynadılar"

"Emre saha içerisinde Fenerbahçe'nin lideri olacak"

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN/ İstanbul, -

Volkan Ballı, "Bu sezon büyük bir mücadele verip taraftarımıza şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz, tek hedefimiz bu" dedi.

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçını sahalarında oynayacaklarını ifade eden Volkan Ballı, "Bu bir avantaj olarak gözükse de artık ligde hiçbir maç kolay değil. İçeride oyna dışarıda oyna aslında hiç fark etmiyor. Geçen sene kötü bir sezon yaşadık ve taraftarlarımız üzüldüler, ancak bu sene onların mutlu olma senesi olacak. Tüm takım elinden geleni yapıp şampiyon olmak için büyük bir mücadele verecek ve o büyük taraftara bu şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz tek hedefimiz bu" diye konuştu.

"DÜNYANIN ÖNEMLİ 3 TAKIMI İLE KARŞILAŞMA İMKANI BULACAĞIZ"

Samandıra'da başlayan kamp çalışmalarının Topuk Yaylası'nda devam ettiğini ve orada takımın çok iyi çalıştığını dile getiren Volkan Ballı, "Tabii eksikliklerimiz vardı. Milli takımlara giden oyuncularımız sonradan katıldı, yeni transferlerimiz yavaş yavaş katıldı bu bir dezavantaj olarak görülebilir ama eldeki oyuncular ile verimli çalışmalar yapıldı. Bundan sonra yeni takviyelerle daha da takım bütünlüğü içerisinde çalışmalar devam edecek. Maçlar başlıyor. Hazırlık maçlarının sonuçları önemli değil, önemli olan o maçları en iyi şekilde değerlendirmek. Hocamız bütün oyuncuları o maçlarda kullanacak. Cuma günü Bursaspor ile Samandıra'da oynayacağız. Ondan sonra Avusturya'ya gideceğiz Wolfsburg ve Hertha Berlin ile oynayacağız. Döndükten sonra da Almanya'ya gidip Bayern Münih ile bir maç yapacağız. Ertesi gün de 4 takımın aralarında oynayacağı galipleri mağlupları bir hazırlık maçları serisi olacak bu. Tabii orası prestij açısından bizim için önemli. Dünyanın önemli 3 takımı ile orada karşılaşma imkanı bulacağız. Bu da iyi bir şey bizim için" şeklinde konuştu.

"MURAT SAĞLAM BİZİM İÇİN UMUT VADEDEN BİR OYUNCU"

Volkan Ballı, takıma yeni katılan oyuncular ile ilgili de konuştu. Sarı-lacivertli ekibe ilk katılan Murat Sağlam ile sözlerine başlayan Ballı, şu ifadeleri kullandı: "Murat, altyapısı çok iyi bir oyuncu. Bizim için umut vadeden bir oyuncu. İlk hazırlık maçında da başarılı bir futbol ortaya koydu. İnşallah ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe'nin değişmeyen oyuncularından biri olur. Tabii çok erken ama bizi daha ilk maçında son derece memnun etti. Onun dışında Max Kruse'un kalitesi tartışılmaz. Lider bir oyuncu, adaptasyonu da çok kolay oldu, çünkü Almanya'da yaşadığı süre içerisinde Türklerle çok yakın arkadaşlığı var. Türk gelenek ve adetlerini de çok iyi bilen bir oyuncu. Aynı zamanda takımın içerisinde çok sayıda Alman kökenli yani Almanya'da yetişmiş Türk oyuncumuz var. Onlar da Max Kruse için bir avantaj oldu. Lisan sıkıntısı çekmiyor, İngilizcesi de çok iyi o konuda bir problem yok. Adaptasyonu çok kolay oldu. Vedat Muriç zaten Türkiye ligini çok iyi biliyor, bizden biri Vedat. Bu tip oyuncuları kazandığımız için çok mutluyum ben. Garry Rodrigues de daha yeni katıldı aramıza. Yeni çalışmalara başladı. O da son derece neşeli ve pozitif bir oyuncu. İnşallah sahadaki performansları ile de şu ana kadar saha dışındaki performansı gibi olur maçlarda."

"ERSUN YANAL GENÇ OYUNCULARA ÇOK ÖNEM VERİYOR"

Ersun Yanal'ın genç oyunculara çok önem verdiğini ifade eden Volkan Ballı, geçen sezon U21 takımı ile 60'a yakın antrenman yaptıklarını hatırlatarak, "Bu da Ersun hocanın isteği ile oldu. İyi bir takım olduğunuz zaman genç oyuncuları daha kolay değerlendirebiliyorsunuz. Geçen sene sıkıntılı süreçte genç oyuncuları değerlendirmek bazen onların kaybolmasına sebep olur, inşallah bu sene daha farklı olacak. Mesela bu sene Topuk Yaylası kampında 19 yaş takımını da gözlemleme şansı bulduk çünkü bizle beraber kamp yaptılar. Bu çok önemli bir şey. Keşke tesisler iç içe olsa A takımı ile gençler çok yakın yerlerde antrenman yapabilseler Türkiye'de şartlar buna müsait değil ama ilerleyen yıllarda bu da olacak. Bu çalışmalar mesela özellikle Topuk Yaylası'nda U21 takımımızdan oyuncular da bizimle beraberdi. O oyuncular da çok iyi çalıştılar ve çalışmaların neticesinde zorluk derecesi daha önemli maçlar oynayacağız o maçlardaki performansları nasıl olacak göreceğiz ama bu maçta daha zayıf bir rakip ile oynamamıza rağmen açıkçası hiçbir yabancılık çekmediler. Murat olsun Abdülcebrail olsun uzun süredir Fenerbahçe futbol takımında oynuyormuş gibi oynadılar. Abdülcebrail'in geçen seneden de tecrübeleri var. Takımla 1 senedir çalışıyor zaten onun için inşallah dediğim gibi genç ve diğer oyuncularımız için başarılı bir sezon geçer, bütün amacımız şampiyonluk" dedi.

"EMRE SAHA İÇERİSİNDE FENERBAHÇE'NİN LİDERİ OLACAK"

Fenerbahçe'ye 4 yıl aradan sonra dönen Emre Belözoğlu'nun her şeyden önce büyük bir futbolcu ve Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Volkan Ballı, şöyle konuştu: "İlerlemiş yaşına rağmen fiziksel olarak biz çok iyi gördük Emre'yi. Çok iyi çalışıyor kendine çok iyi bakıyor, uykusuna dikkat ediyor, çok düzenli bir hayatı var. Onun için bu sezon bize katkıda bulunacak en önemli oyunculardan bir tanesi. Sadece futbolu ile değil, Fenerbahçelilik aidiyeti ve Fenerbahçe sevgisi ile genç oyunculara kaptanlık yaparak onlara önderlik yaparak saha içerisinde Fenerbahçe'nin lideri olacak."

