Fenerbahçe, Konya'dan 3 puanla dönüyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Konya'dan 3 puanla dönüyor

08.03.2021 21:35
Fenerbahçe, Konya'dan 3 puanla dönüyor, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takımın gollerini 29. dakikada Attila Szalai, 32. dakikada Bright Osayi-Samuel ve 90. dakikada Serdar Aziz kaydetti.

Bu sonuçla ligde 18. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 58'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, böylece ikinci sırada yer alan Galatasaray ile puanları eşitledi. Haftayı averajla 3. sırada kapatan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer alıyor.

Szalai ve Osayi-Samuel ilk gollerini attı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Szalai, 10. maçında ilk golünü kaydetti. Osayi-Samuel ise 9. müsabakasında ilk kez fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertli takımın 3. golünü atan Serdar Aziz ise bu sezon 2. kez skor tabelasını değiştirdi. Serdar, ligin 5. haftasındaki Göztepe maçında da ağları sarsmıştı.

Deplasmanda 11. galibiyet

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çizdiği başarılı grafiği İttifak Holding Konyaspor karşısında da sürdürdü.

Sarı-lacivertli takım, Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek deplasmanda 11. galibiyetini aldı.

Erol Bulut'un öğrencileri, ligde 29 haftalık süreçte dış sahada en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlikle hanesine 35 puan yazdırdı.

Pelkas maça devam edemedi

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakaya devam edemedi.

Pelkas, 80. dakikada Skubic ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Kafasını sert bir şekilde Skubic'in vücuduna çarpan Yunan futbolcuya hemen sağlık ekipleri saha içinde müdahale etti. Yunan futbolcu, bu müdahalenin ardından sağlık görevlileri eşliğinde sedyeyle ambulansa götürüldü.

Bilinci yerine gelen Dimitrios Pelkas'ın kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Pelkas'ın yerine 82. dakikada oyuna Mbwana Samatta dahil oldu.

Luiz Gustavo, 6 maç sonra formasına kavuştu

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, 6 maç sonra forma giydi.

Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat'ta Atakaş Hatayspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Brezilyalı futbolcu, daha sonra ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir müsabakada görev yapamamıştı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Jose Sosa'nın yerine oyuna giren Luiz Gustavo, böylece 34 gün sonra sahaya çıktı.

Konyaspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle yeşil-beyazlı takımın 4 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Ligin 24. haftasında 7 Şubat'ta Beşiktaş'a 1-0 yenilen Konyaspor, daha sonra çıktığı 4 müsabakada mağlup olmamıştı. Bu süreçte Yukatel Denizlispor (2-0) ve Yeni Malatyaspor'u (3-2) mağlup eden yeşil-beyazlı takım, Gaziantep (0-0) ve Medipol Başakşehir (1-1) ile berabere kalmıştı.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konya'dan 3 puanla dönüyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti "Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu
Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi         
17:13
2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı 2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı         
16:51
Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu         
16:43
Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti         
16:34
"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu         
16:21
Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı         
16:01
İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü         
15:25
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada         
12:44
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 17:19:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Konya'dan 3 puanla dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei