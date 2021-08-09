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Ali Koç: "Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, bunun kaçarı yok" - Son Dakika

Ali Koç: "Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, bunun kaçarı yok"

09.08.2021 12:37

Fenerbahçe Kulübü ile kripto varlık işlem platformu Paribu arasındaki ortaklık projesinin tanıtımı yapıldı.

Fenerbahçe Kulübü ile kripto varlık işlem platformu Paribu arasındaki ortaklık projesinin tanıtımı yapıldı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Paribu Üst Yöneticisi (CEO) Yasin Oral ve sarı-lacivertli kulübün yöneticileri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Ali Koç, Fenerbahçe adına tarihi bir imza attıklarını söyledi.

Türkiye'deki orman yangınları sebebiyle üzüntülerini dile getirerek sözlerine başlayan Koç, "Bize göre bugün tarihi bir imzaya tanıklık edeceksiniz. Bizi izleyenlere, bu alanda aktif olanlara hazırlıklı olun diyorum. Bu alana dahil olmamış ve olmak isteyenlerden rica ediyorum telefon, tablet, bilgisayarlarınızı hazır durumda bulundurun. Hesabınızı hemen açın, çünkü şu ana kadar tecrübelerimiz, hızlı davranmadığınız takdirde bu trene binememe şansızlığını yaşayabileceğiniz yönünde. Toplantı sonuna doğru sistemi açacağız ve ondan sonra yarış başlayacak." diye konuştu.

Dijital paraların yoğun bir şekilde insanların hayatlarına dahil olduğunu belirten Koç, şöyle devam etti:

"Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, bunun kaçarı yok. Artık kombine, forma, bilet ve yayıncı kuruluş gelirleri maksimuma gelmiş durumda. Dolayısıyla yeni gelir alanlarını herkes oluşturmak durumunda. Bunun için de dijital gelirlerin çok önemli olduğunu ve bu konuda Fenerbahçe olarak yoğun çalışma yaptığımızı ifade etmiştik. Bunlardan en önemlisi de kripto varlık dünyasında Fenerbahçe'nin bulunması. Kesinlikle geç kalmadık, iyi ki bekledik. Yüzlerce örneği var dünyada, dijital dünyaya geç girenler genelde büyük avantajlar sağlamıştır. 1,5 sene önce aldığımız tekliflerle bugün aldığımız teklifler arasında katbekat fark olduğunu görüyoruz. Bu da iyi ki geç kaldığımızı düşündürüyor."

"Bu 25 yıllık bir iş birliği anlaşması"

Ali Koç, anlaşmanın 25 yıllık bir iş birliği olarak düşünüldüğünü ifade etti.

Yurt içi ve yurt dışında 12 farklı şirketle görüştüklerini ve Paribu'yu tercih ettiklerini vurgulayan Koç, şunları aktardı:

"Bu iş birliğinin camiamıza ve bu pazara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Dünya dinamik, buna ayak uydurmak zorundayız. Kripto dünyası futbol kulüpleri adına hem dünyada hem ülkemizde kaynak yaratmak adına fırsat sunmaktadır. Biz bir kez daha bu süreçte Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, markasının değerinin ne üst seviyede olduğunu yaşayarak tespit ettik. Önemli markayla iş birliği bu süreçte değerliydi. İlgili arkadaşlarımız bu süreçte pek çok teklif aldılar. Ülkemizde 2017'den bu yana faaliyet gösteren, güvenirliği ve tecrübesiyle kriptoda lider durumda bulunan 4,5 milyona yakın kullanıcısı bulunan Paribu ile iş birliği yapmaya karar verdik. Bu 25 yıllık bir iş birliği anlaşması. İş birliğimizi duyurulmasından sonra bugüne kadar Paribu sitesinin trafiği 7 misli artmış. Fenerbahçe'ye ciddi katma değer oluşturacaktır. Taraftar token dünya futbol ailesinde yeni bir kavram. Yerelde ise birçok kulübümüz bu işe girdi. İsteyen taraftar hem kulübüne hem kendi yarınına katkı sağlıyor. İlk defa çift taraflı bir fırsat sağlayabileceğimiz bizim de bize destek olanlara yarınlar adına imkan sunabileceğimiz bir oluşum içerisindeyiz. İnşallah belirlediğimiz hacmi 2 gün içerisinde tüketiriz. Yaşa Fenerbahçe diyorum, projemizde yolumuz açık olsun. Hedefimiz, arzumuz bir yayıncı geliri kadar hatırı sayılır bir gelirin kulüp için oluşturulması."

Ali Koç, iş birliğinden elde edecekleri gelirin 3'te 1'inin harcama limitlerine eklenebileceğini ve hayallerinin ileride maaş bütçelerinin bir kısmını tokenlarla karşılamak olduğunu da sözlerine ekledi.

Yasin Oral: "Projenin geleceği açısından oldukça heyecanlıyız"

Yasin Oral ise Fenerbahçe ile yaptıkları iş birliği dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe gibi çok büyük ve köklü bir kulüple iş birliği yaptığımız için çok mutluyuz. 2017'de hizmete başladık ama 2015'ten beri devam eden bir serüven bu. 4,5 milyon kullanıcı ve zaman zaman 2 milyar gibi günlük işlem hacimlerine ulaşarak dünyanın en büyük markalarıyla yarışıyoruz. 4-5 aydır dünyada en çok ziyaret edilen ilk 20 platform arasındayız. Hem kulüp hem Paribu adına hayırlı olmasını diliyorum. Projenin geleceği açısından oldukça heyecanlıyız. Sadece Türk bankalarında hesabı olan Türk vatandaşları, Türk telefon numarasına sahip olması da önemli bu şekilde alabilirler, onun dışında alamıyorlar."

Ali Koç, konuşmaların ardından Yasin Oral'a Fenerbahçe forması hediye etti.

Ali Koç: Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, bunun kaçarı yok
Ali Koç: Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, bunun kaçarı yok
Ali Koç: Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, bunun kaçarı yok
Ali Koç: Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, bunun kaçarı yok
Ali Koç: Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, bunun kaçarı yok
Ali Koç: Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, bunun kaçarı yok
Ali Koç: Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, bunun kaçarı yok
Ali Koç: Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, bunun kaçarı yok
Ali Koç: Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, bunun kaçarı yok

Fenerbahçe, Ali Koç, Kripto, Paribu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ali Koç: 'Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, bunun kaçarı yok' - Son Dakika


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