Fenerbahçe Opet Finale Yükseldi

09.01.2026 19:19
Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66 yenerek Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda finale çıktı.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Turgut Işık Mesut Öztürk, Yarkın Keskin

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 15, Meesseman 10, McCowan 2, McBride 10, Allemand 8, Olcay Çakır Turgut 11, Williams 12, Alperi Onar, Rupert 14, Tuana Vural 2, Meltem Avcı Yılmaz

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 7, Burke 17, Esra Ural Topuz, Vanloo 8, Büşra Akbaş 6, Asena Yalçın 6, Sinem Ataş 5, Sventoraite 3, Geiselsoder 11, Eslem Güler

1'İNCİ PERİYOT: 22-14

DEVRE: 36-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-51

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın birinci periyodunu 22-14 önde götüren Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin karşısında devreyi 41-36 geride kapattı. Üçüncü periyotta 61-51 farkla önde giden Fenerbahçe Opet, maç sonunda Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66 yenerek finale çıktı.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Etkinlikler, Fenerbahçe, Halkbank, Mersin, Çimsa, Spor, Son Dakika

