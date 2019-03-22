Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları: 3-0

Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları: 3-0

6 dakika önce

SALON: Atatürk Voleybol Vestel VenusHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Yılmaz Duman (xx)FENERBAHÇE OPET: Bricio (xx), Dicle (xxx), Polen (xxx), Rabadzhieva (xxx), Bahar (xxx), Antonijevic (xxx), Melis (x), Fatma (x)TÜRK HAVA YOLLARI: Duygu (xx), İrem (x), Enright (xx), İpek (x), Rahimova (xx),...

Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları: 3-0, System.String[]


SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Yılmaz Duman (xx)

FENERBAHÇE OPET: Bricio (xx), Dicle (xxx), Polen (xxx), Rabadzhieva (xxx), Bahar (xxx), Antonijevic (xxx), Melis (x), Fatma (x)

TÜRK HAVA YOLLARI: Duygu (xx), İrem (x), Enright (xx), İpek (x), Rahimova (xx), Şeyma (xx), Berin (xx), Nikolic (x)

SETLER: 25-17, 25-19, 25-17

SÜRE: 71 dakika (23, 25, 23)

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Finallerinde son yarı finalist Fenerbahçe Opet oldu. Günün son maçında Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, rakibini 3-0 yenerek Vakıfbank'ın rakibi oldu. İlk seti 25-17 kazanan Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibine bu kez 25-19'luk üstünlük sağlayan Fenerbahçe Opet 2-0'ı yakaladı. Üçüncü sette de etkili olan taraf Fenerbahçe'ydi. Sarı lacivertliler 25-17'lik skorla setlerde durumu 3-0'a getirdi ve maçı kazanan taraf oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:48 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Hava Yolları, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor
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