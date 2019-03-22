Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları: 3-0

SALON: Atatürk
Voleybol Vestel
Venus
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Yılmaz Duman
(xx)
FENERBAHÇE OPET: Bricio (xx), Dicle
(xxx), Polen (xxx), Rabadzhieva (xxx), Bahar (xxx), Antonijevic (xxx), Melis (x), Fatma (x)
TÜRK HAVA YOLLARI: Duygu (xx), İrem (x), Enright (xx), İpek (x), Rahimova (xx), Şeyma (xx), Berin (xx), Nikolic (x)
SETLER: 25-17, 25-19, 25-17
SÜRE: 71 dakika (23, 25, 23)
Voleybol AXA Sigorta
Kadınlar Kupa Voley Finallerinde son yarı finalist Fenerbahçe Opet
oldu. Günün son maçında Türk Hava Yolları
ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, rakibini 3-0 yenerek Vakıfbank
'ın rakibi oldu. İlk seti 25-17 kazanan Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibine bu kez 25-19'luk üstünlük sağlayan Fenerbahçe Opet 2-0'ı yakaladı. Üçüncü sette de etkili olan taraf Fenerbahçe'ydi. Sarı lacivertliler 25-17'lik skorla setlerde durumu 3-0'a getirdi ve maçı kazanan taraf oldu.