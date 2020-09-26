Fenerbahçe rekabetinde 392'nci randevu - Son Dakika

Fenerbahçe rekabetinde 392'nci randevu

Fenerbahçe öndeİlk golü atan avantajlıDerbinin kralı Zeki Rıza SporelGollerin çoğu yabancılardanCezalar eksik olmadıİSTANBUL, - Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak.

Fenerbahçe rekabetinde 392'nci randevu, System.String[]

Fenerbahçe önde

İlk golü atan avantajlı

Derbinin kralı Zeki Rıza SporelGollerin çoğu yabancılardanCezalar eksik olmadıİSTANBUL, - Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Türk futboluna damga vuran ve dünyanın da sayılı derbilerinden olan rekabette iki ekip 392'nci kez karşı karşıya gelecek.Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Dev maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.Türk futbolunun güzide iki kulübünün rekabeti Kadıköy'de şimdi Ülker Stadı'nın bulunduğu ve o dönem "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan sahada 17 Ocak 1909 tarihinde başladı. Özel maçta Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. O günden bu yana süren 111 yıllık rekabette, öne çıkan ve dikkat çeken notlar şöyle: FENERBAHÇE ÖNDEEzeli rekabette Fenerbahçe'nin Galatasaray'a üstünlüğü bulunuyor. Yarın 392'nci kez karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelelerinde sarı-lacivertliler galibiyet sayısında 146-124, gol sayısında da 536-488 önde. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı. Ligdeki karşılaşmalarda Fenerbahçe 50, Galatasaray ise 34 galibiyet aldı. Fenerbahçe 536 gol atarken, Galatasaray ise 488 gol kaydetti.İLK GOLÜ ATAN AVANTAJLILigde iki takımın karşılaşmalarında ilk golü atan taraf, büyük avantaj sağladı. Derbide son 54 lig maçında ilk öne geçen takım, sadece 4 kez sahadan puansız ayrıldı.DERBİNİN KRALI ZEKİ RIZA SPORELTürk ve dünya futboluna damga vuran rekabette ilk 7 maçında rakibine gol atamayan Fenerbahçe, ilk galibiyetine 5 yıl sonra ulaşabildi. İki takımın oynadığı maçlarda seyirci sayısı açısından da ilginç rakamlar göze çarpıyor. Rakiplerin aralarında yaptığı maçlardan en az seyircili olanını 14, en fazlasını ise 70 bin 125 kişi izledi.Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin gol kralı ise 27 golle sarı-lacivertlilerde Zeki Rıza Sporel oldu. Galatasaray, Fenerbahçe'yi 7-0, Fenerbahçe ise Galatasaray'ı 6-0 yenerek, rekabette en farklı skorlu galibiyetlere imza attı. Galatasaray üst üste 18, Fenerbahçe ise 11 maçta 3 puan yüzü göremedi. İki takım arasındaki rekabette ilk golü Galatasaraylı Emin Bülent Serdaroğlu kaydetti. Sarı-kırmızılılar, ilk 7 maçta rakibine gol şansı vermedi.GOLLERİN ÇOĞU YABANCILARDANGalatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbide skora en fazla yabancı futbolcular etki etti. İki ekip arasındaki söz konusu 25 maçta 49 golün 35'ini yabancı oyuncular attı. Bu maçlarda Fenerbahçe 24, Galatasaray ise 25 kez fileleri havalandırdı. Bu gollerin 35'i yabancı futbolculardan, 13'ü ise Türk oyunculardan geldi. Bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Fenerbahçe'nin 24 golünün 20'sini yabancı, 4'ünü ise Türk; Galatasaray'ın 25 golünün 15'ini yabancı, 9'unu da Türk oyuncular kaydetti.CEZALAR EKSİK OLMADI

İstanbul'un iki ekibi arasında son 10 sezonda oynanan maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 476 bin 250, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 745 bin lira para cezası aldı. Bu dönemde Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a ise 3 maç seyircisiz oynama cezası kesildi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, Fenerbahçe'de ise oyuncular Volkan Demirel, Meireles ve Jailson sekizer maçla en fazla ceza alan isimler oldu.


Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Türk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe rekabetinde 392'nci randevu - Son Dakika Spor

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