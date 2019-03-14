Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Sivasspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Sivasspor Maçına Hazır

11 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Sivasspor Maçına Hazır, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği ifade edildi.

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, Sivasspor, Fenerbahçe, Spor
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