Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe sponsorluk anlaşmasını açıkladı
Son Dakika Spor Fenerbahçe sponsorluk anlaşmasını açıkladı

Fenerbahçe sponsorluk anlaşmasını açıkladı

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü ile Fluo arasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol ve Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol takımları için sponsorluk anlaşması imzalandı.

Fenerbahçe sponsorluk anlaşmasını açıkladı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü ile Fluo arasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol ve Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol takımları için sponsorluk anlaşması imzalandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İnovasyon ve teknoloji uzmanlığı ile mobil deneyimini daha ileriye taşımayı hedefleyen Fluo, bu anlaşma doğrultusunda Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'mizin erkek voleybol takımına forma sırt, kadın voleybol takımına ise şort-tayt sponsoru oldu." ifadelerine yer verildi.


Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ile Fluo Group Üst Yöneticisi (CEO) Alexios Mavrogenis'in katılacağı sponsorluk anlaşmasının imza töreninin 9 Ekim Çarşamba günü Ülker Stadı'nda düzenleneceği belirtildi.

Fenerbahçe, voleybol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:26 
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