Spor

Fenerbahçe Süper Kupa'yı Kazandı

11.01.2026 00:49
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

SÜPER KUPA FİNALİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finalinde sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

