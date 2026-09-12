Fenomenden canlı yayında skandal sözler! Türk polisine küfür etti

Tiktok'ta milyonlarca takipçisi olan Semih Varol, canlı yayın sırasında Türk polisine yönelik sarf ettiği küfürlü sözlerle gündeme geldi. Varol'un kullandığı ifadeler tepki çekerken görüntüler de tartışma yarattı.

TÜRK POLİSİNE KÜFÜRLÜ İFADELER KULLANDI

Fenomen Semih Varol, gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Türk polisine yönelik ağır ifadeler kullandı. Yayın devam ederken polislerden söz eden Varol, sinkaflı küfürler etti.

CANLI YAYINDA SÖYLEDİ

Olayın dikkat çeken taraflarından biri de sözlerin canlı yayın sırasında sarf edilmesi oldu. Semih Varol, takipçilerinin izlediği yayın sırasında Türk polisini hedef alan küfürlü ifadeler kullandı. Görüntülerin yayılmasıyla çok sayıda kişinin emniyeti etiketlediği görüldü.