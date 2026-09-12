Fenomenden canlı yayında skandal sözler! Türk polisine küfür etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenomenden canlı yayında skandal sözler! Türk polisine küfür etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenomen Semih Varol'un gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Türk polisine yönelik kullandığı küfürlü ifadelerle tepki çekti. Varol'un yayın sırasında sinkaflı küfürleri kameralara yansıdı.

Tiktok'ta milyonlarca takipçisi olan Semih Varol, canlı yayın sırasında Türk polisine yönelik sarf ettiği küfürlü sözlerle gündeme geldi. Varol'un kullandığı ifadeler tepki çekerken görüntüler de tartışma yarattı.

TÜRK POLİSİNE KÜFÜRLÜ İFADELER KULLANDI

Fenomen Semih Varol, gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Türk polisine yönelik ağır ifadeler kullandı. Yayın devam ederken polislerden söz eden Varol, sinkaflı küfürler etti. 

Fenomenden canlı yayında skandal sözler! Türk polisine küfür etti

CANLI YAYINDA SÖYLEDİ

Olayın dikkat çeken taraflarından biri de sözlerin canlı yayın sırasında sarf edilmesi oldu. Semih Varol, takipçilerinin izlediği yayın sırasında Türk polisini hedef alan küfürlü ifadeler kullandı. Görüntülerin yayılmasıyla çok sayıda kişinin emniyeti etiketlediği görüldü. 

Fenomenden canlı yayında skandal sözler! Türk polisine küfür etti

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Sözler, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Tiktok Fenomenden canlı yayında skandal sözler! Türk polisine küfür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Apple User Apple User:
    pek yakında ters kelepçeyi izlemek dileği ile… 3 0 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Kısa süre içinde "kıvırmak" yok ama .. 1 0 Yanıtla
  • VipR null VipR null:
    nerede kufur? kirpmakdan ne dedigi anlaşilmiyor haberin 0 0 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    takipçi kazanmak için yapmıstır.nasıl olsa ifade alınıp serbes kalacak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 ilde nefes kesen operasyon İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı 18 ilde nefes kesen operasyon! İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı
Girne’deki gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar Girne'deki gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Husiler, Babulmendeb Boğazı’ndaki Meyyun Adası’nı ele geçirdi Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi
Prenses Diana’nın “intikam elbisesi“ ile ilgili 29 yıl sonra bir ilk Prenses Diana'nın "intikam elbisesi" ile ilgili 29 yıl sonra bir ilk
Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi
İsmail Kartal’ın istifası sonrası Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz İsmail Kartal'ın istifası sonrası Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz
Erdoğan’dan muhalefete olay gönderme: Eski dostlar düşman olmuş Erdoğan'dan muhalefete olay gönderme: Eski dostlar düşman olmuş
“Beni vurdurma“ diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı "Beni vurdurma" diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı

14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
13:24
Galatasaray’ın eski yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı
13:23
Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz
13:18
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Yeni takımında kral oldu
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Yeni takımında kral oldu
13:10
Galatasaray’da devre arasında yaprak dökümü 3 yıldızla yollar ayrılıyor
Galatasaray'da devre arasında yaprak dökümü! 3 yıldızla yollar ayrılıyor
12:57
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
12:52
Görüntü İstanbul’dan Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
12:40
Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz“ deyip iki isim söyledi
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
12:39
2026-2027 tarımsal destek tutarları belli oldu İşte tam liste
2026-2027 tarımsal destek tutarları belli oldu! İşte tam liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 14:33:48. #7.12#
SON DAKİKA: Fenomenden canlı yayında skandal sözler! Türk polisine küfür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement