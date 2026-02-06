Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında - Son Dakika
Yaşam

Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
06.02.2026 07:30
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Taha Özer ve Simge Barankoğlu soruşturma kapsamında gece yarısı gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından Ödemiş'te yakalanan Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

FENOMENLERE GECE YARISI ŞOKU

Sosyal medya fenomenleri Taha Özer ve Simge Barankoğlu, uyuşturucu soruşturması kapsamında gece yarısı gözaltına alındı.

Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

BARANKOĞLU DOLANDIRICILIKTAN ARANIYORMUŞ

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken hakkında arama kararı olan Barankoğlu ekipler tarafından durduruldu.

Yapılan kontrollerde, Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Barankoğlu, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ünlü fenomenin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

SUÇ ŞEBEKESİNE OPERASYONDA TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Simge Barankoğlu, Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Taha Özer

Son Dakika Yaşam Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • okan baran okan baran:
    Temizle temizleeeeeeee 27 1 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    zorunuza giden ne 2 13
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında - Son Dakika
